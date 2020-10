Simone Bezzini è un nuovo assessore di Giani

«Due» il primo concerto live per un solo spettatore alla volta

Il capolista valdelsano del Pd entra in Giunta. Ha ricevuto 14 mila preferenze

POGGIBONSI — E' ufficiale ormai da alcune ore il valdelsano Simone Bezzini entra nella squadra di governo della Toscana.

L'esponente del Pd è riuscito ad ottenere 14 mila preferenze alle ultime elezioni regionali, risultando uno dei più votati e dando un grande contributo alla vittoria di Giani, stravincendo in provincia di Siena.

Questa netta affermazione gli ha dato un lasciapassare diretto per la giunta regionale, le molte indiscrezioni lo danno alla guida dell'assessorato alla sanità, ma ovviamente si tratta solo di voci, senza nessuna conferma ufficiale.

La sua capacità attrarre i consensi lo rendono un ottimo referente delle istanze dell'intera provincia e della Valdelsa di cui è originario, un'aspettativa che non è di facile soddisfacimento, essendo il territorio gravato da alcuni gap infrastrutturali significativi. Le strade in particolare, Autopalio e Siena Grosseto, ma anche Cassia e 429 hanno urgente necessità di un restyling completo.

La sfida sanitaria sarà sicuramente l'obbiettivo prioritario in questa prima fase della legislatura in cui Bezzini sarà coinvolto, sia per il contenimento del virus con provvedimenti mirati, sia sostenendo l'implementazione e l'ammodernamento delle strutture sanitarie.

In ultimo ma non per importanza, la sfida economica e occupazionale di una zona quella della provincia senese che sta soffrendo molto la corrente crisi economica, legata soprattutto al comparto turistico e gastronomico due eccellenze territoriali che stanno soffrendo dipiù le limitazioni agli spostamenti e il distanziamento sociale.

Una sfida impegnativa che lo vedrà coinvolto in un lungo percorso politico per i prossimi cinque anni.