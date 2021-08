Diodato in concerto alla Pieve

Domenica 5 settembre il cantante vincitore di Sanremo nel 2020 si esibirà insieme al Nuovo balletto di Toscana a San Pietro

BARBERINO TAVARNELLE — Danza e musica si uniscono per un grande spettacolo per celebrare il Premio Nuovi Eventi Musicali. Domenica 5 settembre alle ore 21,15 alla Pieve di San Pietro in Bozzolo evento con il cantante Diodato.



Diodato sarà accompagnato dal Nuovo balletto di Toscana che aggiungerà una performance di arte e fascino alle canzoni di una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano.

Per partecipare contattare l'ufficio cultura del Comune di Barberino Tavarnelle, informazioni nel dettaglio sulla pagina social dell'Ente. Un appuntamento di spessore con un artista che ha dimostrato il suo valore vincendo il Festival di Sanremo nel 2020.