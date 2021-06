“Festa del gioco all'aperto” per i bambini

Milano, risse nelle vie della movida: i video dai Navigli e in Piazza 24 Maggio

Partono gli eventi estivi dedicati ai più piccoli. Dal 17 giugno il primo di una serie di appuntamenti

BARBERINO TAVARNELLE — Torna Chianti Ludens nel Comune di Barberino Tavarnelle per intrattenenere e divertire i ragazzi.

Sarà la “Festa del gioco all'aperto” a cura del Cemea Toscana, dal 17 giugno all' 8 luglio ad aprire le rassegne che poi proseguiranno per tutta l'estate.

Si parte il 17 giugno alla pineta di Barberino, dove i ragazzi potranno imparare a costruire giochi, conoscere i vecchi giochi di una volta e scoprire quelli di abilità. L'appuntamento sarà itinerante e si ripeterà in altri parchi del Comune. Il 24 giugno sarà a Sambuca, ai giardini di via Giovanni XXIII; il 1 luglio a Marcialla in piazza Brand e una settimana dopo, l'8 luglio, al Mocale a Tavarnelle.

Le iniziative fanno parte del più ampio programma del Chianti Ludens che proseguirà fino a settembre con altri appuntamenti. Un'idea che lo scorso anno riscosse un grande successo tra i giovanissimi, un modo per divertirsi e ritornare a giocare all'aria aperta dopo mesi rinchiusi in casa per la pandemia.