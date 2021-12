In arrivo il nuovo fontanello "frizzante"

L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo»

Sabato si inaugura l'impianto che sostituisce il vecchio. Appuntamento a Barberino Valdelsa alle 10,30 per il taglio del nastro

BARBERINO TAVARNELLE — Sempre più diffusi i punti per raccogliere l'acqua nei centri del territorio. Sabato si inaugura il nuovo fontanello di Barberino Valdelsa che va a sostituire la vecchia postazione. Ci sarà una novità "frizzante" sarà infatti possibile attingere acqua gasata

Appuntamento sabato alle 10,30 per il taglio del nastro presso l’area pubblica della Pineta in via Manzoni. Per illustrare le caratteristiche della nuova struttura, la quinta gestita da Publiacqua nel territorio comunale di Barberino Tavarnelle, è stata organizzata una cerimonia alla presenza del sindaco David Baroncelli, dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fontani e del presidente di Publiacqua Lorenzo Perra.

Gli altri quattro fontanelli sono situati a Vico d’Elsa, Sambuca, San Donato in Poggio e Tavarnelle coprendo tutto il territorio e dando la possibilità di ridurre i consumi di plastica causati dalle bottiglie di plastica in commercio. Una mano all'ambiente non fa mai male.