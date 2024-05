Cotronei e Bosco

- Allora ragazzo, l’hai trovati questi UFO? – chiese con forte accento inglese - Senti ma te per fare l’ufologo sei mica iscritto all’INPS? – lo provocò Volpe

- Sono a partita IVA, collaboro con varie riviste del settore che mi pagano al pezzo.

- Senti senti … - sentenziò ironico

- Marino allora si rivolse di nuovo a Dondolo – In questo come in altre centinaia di casi dichiarati falsi, ciò che non si spiega sono le testimonianze.

- Io l’ho visto – ribadì l’americano.

- Ci credo, come altre decine di persone hai visto quella luce, ma non c’è nessuna prova concreta al riguardo, nessuna. Per questo motivo considero l’ufologia una religione. Non c’è al mondo, nessuna prova concreta dell’esistenza di Dio, eppure milioni di persone credono in lui, vanno in chiesa, pregano, osservano i sacramenti, affermano di aver assistito a miracoli e prodigi. Ugualmente non c’è nessuna prova concreta riguardo all’esistenza degli alieni, eppure ogni anno ci sono milioni di avvistamenti in tutto il mondo, molti vengono spiegati scientificamente, altri no. E senza prove certe, la cosa che accomuna chi crede nell’esistenza di Dio a quella di visitatori provenienti dallo spazio è una e una soltanto: la fede.

Ma sentiamo come Cotronei parla del suo libro.

D. Diversamente da molti romanzi gialli il protagonista di “Passato remoto” (oltre che di “Andalù”) non è un poliziotto ma un ufologo. Come è nato il personaggio Marino Maltese?

R. Il personaggio Marino Maltese nasce dalla voglia di scostarsi e diversificarsi dalla moltitudine di commissari che popolano le librerie italiane ed è ispirato ad ufologi in carne ed ossa come Giorgio A. Tsoukalos e Erich von Däniken.

D. La gran parte del tuo romanzo si svolge tra il paese immaginario chiamato “la cittadina” (ipotetico paese costiero in provincia di Livorno), Poggio Primo Marittimo, ma anche Pisa e Volterra. Come in “Andalù”, anche in “Passatoremoto” le tue pagine hanno una forte connotazione territoriale, non solo per i paesaggi e i luoghi ma anche per i tipi umani che compaiono. Marino Maltese potrebbe esistere solo in questo angolo di mondo?

R. Questo angolo di mondo fa parte dello stesso Marino Maltese. Siamo noi e le nostre circostanze, lo diceva José Ortega y Gasset.

D. L’ufologia compare nel tuo romanzo non tanto come narrazione di avvistamenti, quanto come “religione” o atteggiamento nei confronti dell’ignoto. È una consapevolezza di Marino Maltese oppure dell’autore Vittorio Cotronei?

R. Non mi interessa tanto l’ufologia quanto gli ufologi, la loro personalità come quella di tutti i complottisti in generale.

D. Sono tante le citazioni che fai all’interno del tuo romanzo di libri pubblicati nella catena Urania. Oltre ad essere i libri preferiti di Marino Maltese sono anche i tuoi?

R. Certo! “Le Comuni del 2000” di Mack Raynolds e “Antigravitazione per tutti” di Bob Shaw fanno parte dei miei libri preferiti in assoluto.

D. Esiste davvero una birreria che si avvicina alla descrizione del Due Lune di “Passato remoto”?

R. Il Due Lune esisteva. Si chiamava Pino Solitario, a Marina di Cecina. Là ho passato l’intera giovinezza.

D. Ci sono delle ritualità che rispetti prima di scrivere o quando scrivi?

R. Non ho particolari riti se non isolarmi completamente dal resto del mondo.

D. Ci sono possibilità che il protagonista Marino Maltese abbia ulteriore sviluppo con un altro volume?

R. Certo, vorrei finire la trilogia ambientandolo a Volterra, un’indagine su Fernando Nannetti akaNof4.

Vorrei riportare adesso la motivazione inviata da Paolo Ferruzzi a sostegno della sua segnalazione riguardo a questo libro, al premio Strega

«Conoscevo questo autore grazie al suo romanzo precedente Andalù, di cui avevo scritto la postfazione, apprezzandone le intuizioni e la descrizione con leggerezza quasi “kunderiana” di una cittadina rivierasca ormai spoglia dei fuochi d’artificio estivi.

In Passato Remoto c’è una maggiore consapevolezza; una trama densa ben congegnata e una importante maturazione stilistica.

Come l’opera precedente, anche Passato Remoto sfugge a una stretta collocazione di genere, raggiungendo un felice equilibrio fra l’affresco sociale di una provincia e di chi la abita raccontati con rapide e vivide pennellate, e una matrice di stampo giallistico sospesa fra suggestioni di fantascienza e un affascinante viaggio nei meandri della misteriosa civiltà etrusca.

Una storia che si snoda in tanti cunicoli aprendo via via la vista su camere segrete che offrono al lettore un punto di vista ogni volta diverso su una vicenda che rivela uno dopo l’altro i suoi molti segreti come un antico sepolcro per la prima volta violato.»

Quando prima ho scritto che questo romanzo evoca le atmosfere del noir, ho pensato a una definizione che Derek Raymond (Incubo di strada, Il mio nome era Dora Suarez)dà del noir: “Lo scopo del noir è mostrare tutta la merda che lo Stato, come una vecchia domestica isterica, cerca costantemente di nascondere sotto il tappeto davanti al maggior numero di gente possibile dicendo: “Non pensate anche voi che qua sotto ci sia un gran puzzo di merda?”

Ed è quello che Marino porta alla luce con la sua indagine: un mondo corrotto, avido e bugiardo, quello, in sintesi che si riconosce nella fantomatica “confraternita”.

Un’indagine nella quale comunque Marino non sarà solo; avrà come aiutante Matilde, la giovane figlia dei coniugi Sabatino, proprietari della villa che dà sulla vallata e dove spesso in quei boschi di notte si vedono delle luci anomale.

L’altro aiutante è il Fruzzetti che però gli provoca una forte ansia: Un paio d’ore dopo avrebbe dovuto incontrarsi al Due Lune con il Fruzzetti. Forse era stato proprio quell’appuntamento, la prospettiva di scontrarsi ancora una volta col passato ad aver innescato l’ansia inesplosa che gli giaceva nel petto come un ordigno bellico sommerso.Il male oscuro, ecco con cosa deve combattere Marino:

Il sapore amaro del risveglio, il male dell’anima, la bestia dentro. Marino sapeva, conosceva le periferie più malfamate della tristezza. Il vuoto, autentico, in cui sapeva di poter essere risucchiato (…) La morte nel cuore (…) l’ansia di dover rivedere persone non degne di questo nome.

Un’altra aiutante è Teresa, la barista, con cui intreccerà una breve relazione e soprattutto il Matto del paese (il Leonardo Da Vinci delle colline) con cui, alla fine, risolverà il mistero che, ovviamente, non vi svelo, anche se posso dirvi che la Necropoli non c’entra niente … c’è ben altro.

Ma, ripeto, al di là dell’intreccio che è ben costruito, grazie ad una serie ben calibrata di colpi di scena, l’elemento forte di questo romanzo è dato dal personaggio Marino, dal suo riflettere in termini introspettivi sulla sua vita, sulle donne, sul suo mestiere:

Marino forse nutriva un pizzico d’invidia per coloro che conducevano una vita regolare, perché in fondo la sua natura non gli aveva dato alcuna possibilità di scelta; era nato per inseguire l’ineffabile, fare la guerra ai mulini a vento, dare la caccia agli extraterrestri. Non avrebbe potuto fare altrimenti.

Marino Maltese insieme al Marco Buratti (l’alligatore) di Massimo Carlotto e al Lazzaro Santandrea di Andrea Pinkets è uno dei personaggi più originali dello scenario giallo/noir della narrativa italiana.

L’autore

Vittorio Cotronei è nato a Pisa nel 1977. Una volta laureato in legge si trasferisce a Madrid, dove rimarrà per cinque anni. Attualmente vive a Montescudaio (Pisa). Premiato al Fazio Degli Uberti con il racconto Luce, il suo romanzo, Andalù (MdS Editore, 2015), è stato premiato al Premio Letterario Internazionale Cinque Terre – Golfo dei Poeti. Dopo aver partecipato alle raccolte di racconti Vituperio delle Genti e Maledetti Pisani (MdS Editore, 2016/17) esce con il suo nuovo romanzo in cui si ritrova l’ufologo Marino Maltese, già protagonista di Andalù.

____________________

Ottavio Bosco

LA SINDROME DI MINOSSE

Inizio a presentare questo inquietante romanzo partendo dalla mia prefazione

Prefazione

Stavvi Minòs orribilmente , e ringhia

Essamina le colpe ne l’intrata;

giudica e manda secondo ch’avvinghia

(Inferno, V, vv. 4 -6)

Inevitabile la citazione dantesca, prima di versare sangue e parole su questo allucinante remake postmoderno dedicato ai demoni.

Allucinante ed ironico. Ora, intendiamoci, nel medioevo il diavolo era di casa, anzi istoriato sui muri insieme all’icona della morte con tanto di falce. Era un secolo di paure e superstizioni, quello, dominato comunque da una forte presenza divina, da un senso di predestinazione e di sporadiche assoluzioni, tramite indulgenze.

Dante ,a modo suo, aveva un po’ sdrammatizzato questa claustrofobia clericale e aveva dato vita alla pattuglia dei Malebranche, a quei diavoli dai nomi assurdi e tragicomici, Malacoda, Cagnazzo, Farfarello…

Dalla V Bolgia dantesca alla bolgia contemporanea, in realtà il passo è breve e Ottavio Bosco, come Virgilio, ci guida in una nuova dimensione del demoniaco.

L’eroe, in questo caso, si chiama Massimo Ortis e di mestiere fa il purificatore, ossia l’eliminatore di demoni, con licenza regolare conferitagli dal Vaticano, e si muove come un detective dell’hard boyled, alla Philip Marlowe, per intenderci…

Il plot in breve: una mambo (sacerdotessa Woodoo) vuol resuscitare un demone Asanbosan per creare un esercito di morti viventi che prenderanno il potere sulla terra. Un altro demone Astaroth cercherà di fronteggiarla, ma Massimo riuscirà a distruggere entrambi i demoni e la sacerdotessa mambo. Le scene si susseguono in sequenze a tratti filmiche e il ricorso allo splatter evoca il Tarantino di Pulp Fiction.

Il titolo è indovinato perché Massimo come Minosse ha il compito di giudicare e spedire all’inferno i peccatori. Minosse li spediva giù nei gironi avvolgendo la coda, Massimo a colpi di 44 magnum…

Narratologicamente parlando, questo libro appartiene al genere pulp, perché mischia e dosa con grande sapienza i morti viventi di George Romero, le atmosfere gotiche di Bram Stoker e la suspense di Stephen King, concedendo comunque molto al grand guignol.

Il ritmo è veloce e le sequenze narrative si succedono implacabili con continui rovesciamenti.

In realtà poi questo libro si presta anche ad una lettura allegorica, i demoni non sono che metafore delle nostre paure, delle nostre superstizioni, sono virus dell’intelligenza e Massimo, allegoria della ragione, li decapiterà, fornendo ai sopravvissuti nuove speranze, anche se molti dubbi affollano la sua mente : “ Ormai facevo fatica a fare una logica distinzione tra demoni e uomini cattivi. In fondo che differenza c’è? Stavo diventando un mostro? Lo ero sempre stato? Esiste un uomo in grado di giudicare cosa è bene e cosa è male?” – si chiede Massimo.

E questi sono dubbi che dovrà sciogliere il lettore…

Ma Ortis non uccide solo demoni; è anche un serial killer smanioso di ridurre in briciole qualsiasi disgustoso pedofilo, terrorista, stupratore a piede libero. Uccide anche gli “infetti”, coloro, cioè, che portano il virus trasmessogli dai demoni. Sembrano posseduti, si divincolano su letti impiastricciati di liquami disgustosi e inneggiano a Satana, berciando insulti contro il prete di turno; ma non basta sventolargli davanti una croce e sussurrare preghiere su preghiere, tanto non si libereranno mai, chi contrae il virus è insalvabile, condannato.

Solo un bel colpo di pistola può donar loro la pace. (…) L’esperienza l’ha reso ancora più duro, cinico e disperato, ma non gli ha fatto perdere l’ironia. E con battute becere, una gran tracotanza, eccolo che decide di dare una mano alla polizia nella risoluzione di un caso molto ambiguo. Quelli che sembrano banali atti vandalici in un cimitero condurranno fino alle fauci di un terribile demone, molto antico, anche più di Astaroth e Satana. (..) Massimo Ortis, che ricorda per i suoi comportamenti e il suo modo di esprimersi i duri dell’hard boyled, immortalati da Mickey Spillane o Raymond Chandler, non ha pietà per nulla e nessuno.

Ma diamo un saggio della scrittura di Bosco, altrimenti ci si ferma ai soli bla bla:

Consigliai a tutti i presenti di allontanarsi da porte e finestre ed impugnai la 44, pronto a fare fuoco. Udivo chiaramente, oltre al mio inopportuno amichetto interno che sghignazzava, i morti che raschiavano le mura esterne e i demoni che zampettavano sul tetto come passerotti dopo un temporale: indubbiamente una situazione a dir poco spiacevole che poteva terminare solo con un massacro. (…) Un fragore sordo scosse il robusto portone della chiesa dai cardini e io non esitai a far fuoco imitato dagli altri uomini che cominciarono automaticamente ad indietreggiare schiacciandoci contro il piccolo altare. Rumore, urla di terrore, urla disumane e fumo. Poi breve tregua e silenzio. Subito dopo, nuove urla, meno rumore e molto sangue. Gli uomini in prima linea venivano falciati come mosche dai morti che si gettavano in molti su uno solo mordendolo e facendolo a brandelli mentre altri venivano decapitati dai demoni che si muovevano a velocità pazzesche e colpivano in un modo che faceva presupporre un livello intellettivo sicuramente più evoluto rispetto ai loro amici/nemici morti senza cervello.

Sembra, leggendo questa sequenza di essere nel film Dal tramonto all’alba di Rodriguez, sceneggiato da Quentin Tarantino a cui questo libro sarebbe molto piaciuto.

Ma, come di consueto, sentiamo cosa ci racconta l’autore, riportando questa intervista realizzata da La tela nera.com nella quale Ottavio ci parla del libro e di come è nato, ma non solo. Non mancano neppure riferimenti a Il Purificatore il romanzo che precede questo, dove compare per la prima volta Massimo Ortis.

Esorcismi a Pisa: intervista a Ottavio Bosco