Renato Fucini "Le veglie di Neri"

«Non mi pigli per un assassino, signore; non mi pigli per un òmo disonorato... Bisognerebbe saperle tutte, bisognerebbe... La faccia l'avrò brutta, ma me l'hanno fatto diventar loro... E ho voluto tanto bene a tanti! E chi chiedeva un piacere a quest'assassino, lo veniva a conoscere se dentro a queste costole c'era qualcosa... E ora mi chiamano il Matto!» «Ah! sei il Matto delle Giuncaie?» «Sissignore. E patisco la fame, capisce? la fame; e non ho fatto mai male a nessuno... Eh! a lui sì, glielo feci;... ma la volle, la volle... glie l'avrebbe tirata anche la Santissima Vergine.» «Ma dunque, racconta...» E così, il “Matto” racconta di come aveva ucciso l’uomo che gli aveva rubato, grazie all’avidità del padre di Lei, la sua fidanzata, Stella, dopo che questi l’aveva promessa a lui. Lo aveva ucciso, poi, perché era stato provocato. Dopo aver scontato la sua pena, aveva trovato lavoro come “guardia” presso un signore che lo aveva preso a benvolere e lo stimava, fino a che le male lingue avevano convinto il suo padrone a licenziarlo perché ex carcerato e lui si era ritrovato senza lavoro e senza casa. E così continua il suo racconto: “Ora, son nov’anni che son qui! Mi chiamano il Matto; mi rincorrono, m’urlano dietro e mi tirano le scoppiettate da lontano per farmi paura. Ma me le merito, perché dopo ammazzato lui, invece d’andare dal maresciallo a farmi pigliare, mi dovevo legare un sasso al collo e farla finita.” «Ma se tu avessi un bisogno... nel caso d'una malattia non hai un parente?» “Nessuno!» «Nemmeno un amico «Un amico sì; e che amico! Lo vòl conoscere?» Fece un fischio, e sbucò, sguazzando nell'acqua fino alla pancia, un vecchio restone, quasi non reggendosi in gambe, il quale movendo festosamente la coda, andò con fatica a mettere le zampe davanti sul barchino del suo padrone, e guardandolo con occhi lustri, mandò con voce rauca un latrato di gioia. Ma accanto a novelle decisamente tragiche come queste, Fucini ce ne regala anche qualcuna di stampo decisamente umoristico, come Il merlo di Vestro e Scampagnata. Nella prima racconta di Vestro, un merciaio cattolico, che aveva allestito una cena per il signor canonico Sinigaglia; ecco come Fucini descrive la scena: Vestro aveva perfino fatto le ballotte, ed aveva rifrustato con tanto calore la povera cantina da portare su in bottega una mezza dozzina di bottiglie di vinsanto vecchio, colle quali tanto si comunicarono i priori ei cappellani indigeni ed esotici del circondario, da preparare più che comodamente il letto alla pappatoria della mattina seguente, dovendosi festeggiare appunto il giorno dipoi, nella pievania, la festa del titolare, il beato San Remigio martire. La conversazione era stata briosa fino dal principio, ma alla quinta bottiglia vi fu un momento di vero entusiasmo a beneficio dell'illustrissimo signor Canonico. Ribevvero tutti alla sua preziosa salute, parlarono della santa causa, lessero, fra le acclamazioni, un articolo furibondo della Stella Cattolica, mangiarono un libero pensatore per uno ed empirono il pavimento di gusci di ballotte biasciate. Vestro schizzava dalla contentezza trovandosi in mezzo ad un elemento così omogeneo ai suoi principii ultracattolici, e si fece diventare il naso gonfio e rosso come un peperone dalle gran prese di tabacco offertegli dal signor Canonico; regalo che non volle mai rifiutare, quantunque non prendesse tabacco, per non disgustare l'eminente personaggio che quella sera erasi degnato di onorare la sua povera merceria. Insomma Vestro è un baciapile che ha coltivato una piccola passione: ha un merlo ammaestrato che si diverte a far fischiare melodie particolari (nel testo non si dice quali) che fanno però imbestialire il suo dirimpettaio Ciuciante, un liberale, mangiacristiani e anticlericale. A un certo punto il Canonico chiede: «Ditemi, Silvestro; in che consisterebbe la bravura di questo animale?» .I priori e i cappellani esotici ed indigeni dettero, a quella domanda, in una gran risata, per la quale la dignità del Canonico restò alquanto offesa. Ma il Piovano che se ne avvide, gli si accostò e sotto voce gli dette la spiegazione di quella risata, che fu seguita subito da un'altra grossissima, alla quale anche il signor Canonico si compiacque di prender parte battendo con una mano zucca sulla bernoccoluta di Vestro, come per dire «Ah! gran cervello bizzarro c'è qui dentro! Che matto, che matto!». «Eppoi, sa? lustrissimo; il bello si è che c'è quel calzolaro là difaccia... lo chiamano Ciuciante di soprannome... è un liberale lui!.. che quando lo sente piglia certi cappelli! perché dice che l'ho ammaestrato apposta per fargli dispetto. Ma che crede che ci si faccia poche risate?... Eh Cappellano?» A un certo punto della cena, Vestro decide di fare esibire il merlo per dare una dimostrazione ai suoi ospiti, ma un rumore sordo proveniente da fuori fa allarmare tutti. Vestro si precipita fuori e vede che il merlo è volato via dalla gabbia che qualcuno ha rotto. Ma scoprirà, giorni dopo, che il merlo era volato in casa del Pievano che, dovendo allestire una cena per alcuni preti, lo aveva ucciso e cucinato, facendolo passare per un tordo. E da quel giorno avviene la metamorfosi di Vestro che, da baciapile ossequioso e umile, diventa anticlericale e amico di Ciuciante. Ed ecco come Fucini conclude la novella: Chi capitasse oggi nella merceria di Vestro troverebbe parecchi cambiamenti, come ne troverebbe anche nell'indole e nelle abitudini del cattolico merciaio. (…) Sulla mensola di legno che sosteneva il tabernacolo dell'Immacolata Concezione c'è ora un busto di Garibaldi, di gesso colorato; e i due mazzi di fiori secchi, uno di qua e uno di là, sono sostituiti da due bandierine rosse ritagliate dal baldacchino del tabernacolo. (…) Ciuciante, con tre o quattro amici suoi, viene a veglia da Vestro quando Vestro non va da lui. Stanno allegri che è un gusto, e per il 20 settembre hanno fissato una cena e un gran bandierone da mettersi fuori la mattina. Ho scritto prima che il termine comico non mi sembra appropriato per queste novelle che sono comunque per lo più tragiche come a voler riflettere il clima evocato dalla canzone ottocentesca “Maremma amara” che risale ai primi dell’800, di autore anonimo, che ricorda le terre di Maremma come luogo oscuro e selvaggio, luogo di malaria dove neanche gli uccelli riuscivano ad uscirne indenni. E infatti nella novelle Lucia si racconta di una giovane pastora che , andando alla ricerca di una capretta smarrita, viene stuprata da Tonio un altro pastore che la attira in un tranello, imitando il belato della capretta, nelle due novelle Vanno in Maremma e Tornan di Maremmasi descrivono uomini costretti dalla miseria a scelte estreme e disperate, nella novella Lo spaccapietreun uomo è costretto ad un lavoro massacrante, per mantenere il nipotino che, dopo la morte della figlia, aveva preso con sé, aiutato dalla moglie cieca da un occhio, in Sereno e NuvoloCecco e Pierone innamorati entrambi di Chiara Stella, che ama comunque Cecco, finiscono dopo un’apparente pacificazione, per prendersi a coltellate e Pierone morirà …insomma ecco perché il termine “comico” non mi sembrava adatto; poi ci sono novelle come La fatta(escrementi animali) dove si scommette, tra cacciatori, se quella rinvenuta in un campo sia escremento di beccaccia o di pèccola. C’è uno scontro tra esperti e si scommette. Si consulta un professore di chimica e si scopre, ahimè , che erano escrementi di pollo e la novella L’oriolo col cuculodove il sor Pasquale, tutto contento per aver acquistato un pezzo di gran valore, rimarrà vittima in tutti i sensi di una superstizione legata all’orologio. Ma, in conclusione, vorrei parlare della novella che chiude la raccolta e che ho trovato la più divertente: La scampagnata. In questa novella si parla di un pranzo da incubo a cui Neri (Fucini), invitato dal sor Cosimo, un vecchio compagno di Università, diventato sindaco, non riuscì a sottrarsi. Arrivato a casa dell’amico e ricevuto con tutti gli onori, dopo aver discusso un po’ alla buona di letteratura e dopo essere andati alla messa, officiata dal Cappellano, fratello del sindaco, arriva finalmente il momento di andare a tavola ed ecco come Fucini ce lo racconta (è una sequenza un po’ lunga, ma ne vale la pena): Al momento d'andare a tavola il sor Cosimo mi disse, dandomi uno strizzone: «Oggi si deve stare allegri! Bravo, bravo, bravo!». La signora Flavia mi ripeté per la sesta volta che avrei fatto penitenza, perché non avevano alterato per nulla il solito desinare delle altre domeniche. (…) «Ecco qui», ribatté il sor Cosimo, «noi non si fa complimenti; un po' di minestra, un po' di lessuccio, du' altri gingilli come il solito, e s'è finito.» Si segnò e recitò il Benedicite . (…) Gostino mise a sdrucciolo il piatto del pollo sul mio, e giù una frana di ciccia da sfamare un can da pagliaio, fatta rovinare dalla forchetta del sor Cosimo e da una gran manata del Cappellano nel gomito di Gostino. «Non lo finisco.» «Senza pane, permio!» «È impossibile.» «Dunque è segno che il pollo non gli piace!» E giù, anche una targa di manzo. E bisognò che mangiassi ogni cosa, tormentato a doppio dal pensiero che ancora non s'era a nulla! Infatti cominciò subito la succulenta dinastia degli umidi. Sette ne comparvero! Due di pollo; uno di vitella di latte; due di carne grossa; uno d'animelle, e l'ultimo di tacchino coi maccheroni... Scoppiavo!... E bisognò assaggiarli tutti!... tutti! Quello bisognò prenderlo perché era col cavol fiore, una primizia! quell'altro perché se no si sarebbe guastata la relazione; questo perché è con gli spinaci che ora sono una rarità; quest'altro perché ci ha fatto la salsa la signora Olimpia... Dio signore! non ne posso più. E crepavo di ripienezza e di caldo, e, come se tutto il resto non bastasse, le mosche insistenti dell'autunno mi finivano di conciare impaniandomisi al sudore che mi colava a gore giù per le gote!... E il sor Cosimo, sempre più feroce, m'assaliva con una cucchiaiata d'erba perché era roba leggiera, e il prete con una stiappa di ciccia che mi buttava nel piatto da lontano; e in quel tempo Gostino badava a predicarmi di dietro che non mangiavo nulla, e la signora Flavia a lamentarsi che non mi fosse piaciuto il desinare! «Ecco l'arrosto! ora siamo in fondo; coraggio!» Ma coll'arrosto cominciarono le bottiglie. Il prete n'agguantò per il collo una di vin santo, il sor Cosimo una d'aleatico e Gostino una di vermùtte spumante. (…) Poi venne l'insalata coll'ova sode, poi le frutta, poi i dolci, poi altre bottiglie, eppoi... perdio! fu finita. Ma credo che anche i miei vincitori avessero poco da cantar vittoria. Era uno sbracalìo generale di calzoni, di panciotti e di fascette: sbuffate da tutte le parti e ceffi infiammati e occhi rossi, tranne la signora Olimpia, la quale, vivendo tutta di spirito, s'era mantenuta inalterata, posando sempre in attitudini soavi e mostrando qualche volta, nei momenti più serî, una gentile pietà per la mia posizione. E i nostri discorsi durante il pranzo? Nulla! Fu una lotta sorda e continua di offerte, di repulse e di nuove offerte; di «pigli» e di «grazie»; di «lei non mangia, lei non beve», e di risa sgangherate tutte le volte che avevano inventato un nuovo tranello per farmi scoppiare. E finalmente il nostro malcapitato autore riuscirà a liberarsi e a prendere il treno che lo riporterà in città. Ma non crediate che Fucini abbia esagerato nel descrivere quel pranzo, perché nelle famiglie di contadini benestanti di una volta, il pranzo domenicale, così come quelli di altre festività erano più o meno tutti di tal fatta. Vorrei concludere questo viaggio intorno all’opera di Fucini con questa riflessione, sempre di Fiorina Izzo: L’opera del Fucini è conoscenza autentica della tipicità e rusticità toscana. Profumi e sapori campestri animano le pagine, le diverse «nuances» e il gusto del dettaglio donano al racconto « un colorito mirabile di verità » (Luigi Calvelli) e il linguaggio sobrio, umoristico o ironico è profondamente morale, perché la sincerità è il segreto della sua arte. Ed è così che il Nostro offre un quadro a tutto tondo dell’umanità arcaica e campagnola, non priva di pregi e contraddizioni. Con l’ausilio del linguaggio - vernacolo (Sonetti) e letterato – si conferisce carattere di veridicità ed una forte vis comica, grottesca, caricaturale ma sempre autentica. [5] Fucini, attraverso i suoi personaggi ci ha fatto conoscere frammenti di una società povera, classista, falsamente liberale, asservita alle leggi del più forte, della ricchezza e del clericalismo di bassa lega, superstiziosa e ignorante e lo ha fatto usando un linguaggio scabro ed essenziale, muovendosi con disinvoltura su registri tragici e umoristici, a tratti grotteschi, capaci di generare in chi legge amare riflessioni sulla realtà campagnola di una parte d’Italia degli inizi del ‘900. E sarebbe l’ora che le sue Veglie, così come i racconti di All’aria aperta trovassero una giusta e doverosa collocazione in qualche antologia scolastica.