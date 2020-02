Covid19, credere è potere

di Salvatore Calleri - giovedì 27 febbraio 2020 ore 15:51

Non si fa che parlare del covid 19, il nuovo virus. Creando pure del panico in eccesso. Non entro nel dibattito medico perché lo lascio agli scienziati e perché credo nel primato della scienza anche se preferirei meno polemiche tra virologi.

Detto questo, mi pongo una domanda: cosa possiamo imparare da tale situazione nata da questo maledetto virus? Alcune cose.

Innanzitutto da questa crisi bisogna prendere atto della importanza di un sistema sanitario pubblico. Il sistema sanitario pubblico deve essere la regola e deve essere potenziato dicendo con forza no ai dettami del liberismo. In Italia abbiamo pochi medici e molti fuggono all'estero, per questo va eliminato il numero chiuso a medicina. È altresì necessario che le spese per potenziare il servizio pubblico non vengano a gravare nei rigidi bilanci europei (famigerato 3 per cento).

Occorre inoltre avere una visione ed una politica sanitaria europea, e visto che la Ue non è in grado per il modello confederale, si parta con lo scegliere un modello federale (Stati Uniti d'Europa) più efficace partendo proprio dalla sanità.

Si affronti in modo duro la questione delle fake news colpendo in modo duro chi le crea e chi le propaga... Non sono più tollerabili.

In conclusione possiamo trasformare la crisi nata dal covid 19 in uno strumento radicale di cambiamento.

Credere è potere.

Salvatore Calleri