Dagli Uffizi in visita al Museo

I funzionari delle celebri Gallerie a Casole d'Elsa per il progetto di diffusione della Cultura

CASOLE D'ELSA — Una giornata all'insegna della cultura per Casole d'Elsa.

Questa mattina l'assessore alla cultura Vittoria Panichi si è trovata insieme ai funzionari delle Gallerie degli Uffizi per il progetto Uffizi Diffusi inserito dal TIME nella lista dei “The World’s 100 Greatest Places of 2021”.

Casole è stato infatti tra i primi Comuni ad aderire all'iniziativa degli Uffizi Diffusi e l'amministrazione comunale sta lavorando da diversi mesi al progetto.

"Arte e cultura come motori per far conoscere Casole e la propria identità, attraverso un percorso culturale e turistico volto a valorizzare il nostro territorio - specifica Panichi - un onore e una grande opportunità lavorare con i migliori musei al mondo, come recentemente sono state nominate le Gallerie degli Uffizi dalla prestigiosa rivista inglese Time Out".

Un inizio che collegherà quindi con un filo rosso il Museo della Collegiata di Casole direttamente con gli Uffizi di Firenze, per una Toscana veramente policentrica.