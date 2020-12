La lotta al Coronavirus tra gli addobbi di Natale

Inaspettata installazione in Piazza Luchetti, pensata e realizzata da CasolEventi: alla base un messaggio di speranza per il domani

CASOLE D'ELSA — Non finiscono gli allestimenti Natalizi quest'anno a Casole. E infatti nel fine settimana, sono arrivati nuovi addobbi particolari.

"In occasione delle festività natalizie a Casole, nella piazza della Libertà, è stato installato un albero di Natale bellissimo, per noi casolesi di grande valore, perchè donato al paese dalla signora Eveline Lemma e sua figlia Elisa - fa sapere Daniela Mariani, assessore al Turismo - L’abete è stato allestito dalla Proloco con una miriade di luci bianche, simbolo di speranza. Via Casolani è stata addobbata con le luminarie fornite dall' amministrazione, per un bagno di luci".

Dulcis in fundo, l'installazione ideata da CasolEventi, ovvero dall' associazione di volontariato fiore all'occhiello di Casole, che pochi giorni fa ha ricevuto, dalla Regione Toscana, l'onorificenza di entrare a far parte delle manifestazioni di ricostruzione storica con il celebre Presepe Vivente "Praesepium".

L'associazione ha voluto stupire tutti con un'opera veramente inaspettata, installata in piazza Luchetti. Si tratta di un coronavirus sagomato, "minacciato" da una siringa, con dentro probabilmente un futuro vaccino.

Come ha dichiarato la direttrice creativa, Luciana Calamassi, "quest' opera vuole ricordare a tutti che quello che stiamo vivendo è un periodo transitorio e come tale finirà, ed una volta finito torneremo più forti di prima e uniti come sempre".

Da qui il messaggio lasciato, di speranza: "E dopo sarà bellissimo”.