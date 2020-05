Trentino, un orso si arrampica sui balconi di un condominio Trentino, un orso si arrampica sui balconi di un condominio

Attualità mercoledì 06 maggio 2020 ore 09:02

​Cinghiali senza limiti

Foto da "Sei di Poggibonsi Se"

Gli ungulati sono ovunque, in città ma soprattutto in campagna, dove non si contano i danni