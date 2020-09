Si chiude la storia del Sonar

Il locale che per più di dieci anni ha riempito di buona musica le serate dei valdelsani cessa la sua esistenza. Nuovi progetti in vista

COLLE VAL D'ELSA — Il Sonar ha rappresentato un'epoca che può essere racchiusa pressappoco in un decennio, dieci anni di musica di livello, gruppi famosi italiani e non, sbarcavano sul palco di quel capannone di Gracciano per una scelta precisa, quella di tenere li la loro data toscana del loro tour.

Era un luogo ambito per suonare anche se l'aspetto forse non lo lasciava intendere, molti i ragazzi e ragazze che arrivavano da lontano per vedere i loro beniamini esibirsi. Un decennio vissuto al massimo spaziando tra i tanti generi musicali e offrendo la possibilità alle band locali di farsi conoscere, un posto votato alla musica e nato e pensato per questo.

La notizia di oggi è solo l'ultima di una lunga agonia iniziata diversi anni fa, quando il locale chiuse per dei lavori inderogabili di adeguamento acustico e per la sicurezza. Interventi che dovettero aspettare alcuni anni, ai quali si aggiunsero altri adeguamenti nuovi. Il Covid poi ha dato il colpo di grazia alla struttura, che dovrebbe adeguarsi per l'ennesima volta, in questo caso alle norme anti contagio. Un ulteriore costo che la gestione non si è sentita di sostenere.

All'interno fino ad adesso è rimasta l'associazione Mosaico che da molti anni organizza corsi che spaziano dalla musica al teatro fino alle discipline orientali.

I gestori hanno comunicato il loro addio al Sonar, ma hanno anche lasciato intendere che c'è altro che bolle in pentola, dei nuovi progetti per il futuro, che porteranno qualcosa di originale nel panorama dell'intrattenimento in Valdelsa.

Dalle ceneri del Sonar nascerà qualcosa, diverso certo, ma che manterrà quello spirito tipico del locale: sentirsi a casa, un luogo familiare dove ascoltare buona musica e passare serate irripetibili.