Lavori a Colle e Poggibonsi, disagi alla viabilità

Con lunedì ripartono diversi cantieri alcuni dei quali comporteranno una modifica al traffico veicolare e alla sosta. Ecco la mappa degli interventi

POGIBONSI - COLLE — Con lunedì 18 maggio si torna, in parte, ad una normalità lavorativa, pur conservando molte disposizioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria.

Ripartono così diversi cantieri edili, in particolare a Colle e a Poggibonsi.Lavori pubblici che spesso richiedono una modifica della viabilità.

Niente circolazione del traffico tra Colle Alta e la città bassa, la mattina di lunedì 18 maggio dalle 9 alle 12,30, a causa di un cantiere importante con la presenza di una grande gru in via Gracco del Secco. Questo è quanto è stato disposto dall'ordinanza della Municipale di Colle. Nella via interessata anche niente sosta.

Altre disposizioni su Poggibonsi, dove i lavori edili hanno richiesto una modifica della viabilità. In via Re di Puglia in vigore il divieto di sosta h24, pena la rimozione dell'auto, fino all'8 di giugno, nel tratto tra i numeri civici 30 e 32.