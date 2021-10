Monteriggioni tra i Comuni Medievali

Fisco, Draghi: «Le rendite catastali restano invariate, non ci sarà un cambio di tasse»

L'amministrazione comunale ha firmato a Pistoia il protocollo tra 16 municipi storici ubicati in 7 regioni

MONTERIGGIONI — Il 2 di ottobre Monteriggioni, era presente a Pistoia, con la rappresentanza del sindaco Andrea Frosini, dell vice sindaco Paola Buti e del direttore artistico della Festa Medievale Eraldo Ammannati, per la terza edizione del "Festival dei luoghi medievali", ideato e coordinato dall’associazione Musike’.

Quest’anno il Festival, che ha ottenuto il patrocinio di Enit -Ente Nazionale italiano per il turismo-, porta a compimento la firma di un protocollo d'intesa fra sedici Comuni italiani rappresentativi di sette Regioni.

L’obiettivo è quello di condividere strategie di sviluppo comuni e un calendario di eventi inerente festeggiamenti e rievocazioni storiche medievali. Una rete di Amministrazioni per offrire ai turisti sempre maggiori opportunità di scelta per assistere a eventi e manifestazioni.

"Sono davvero lieto – ha affermato il sindaco Andrea Frosini nel corso del suo intervento durante il Festival – di essere arrivati alla firma di un protocollo d'intesa. Data la rilevanza che da tempo ha, ormai, assunto la nostra Festa, abbiamo ritenuto doveroso inserirci in una programmazione sovracomunale di eventi rievocativi storici del Medioevo. Stiamo preparando la trentesima edizione della Festa con un format innovativo, per intercettare nuovi target di pubblico e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio. La nostra festa, la nostra storia, la nostra identità hanno dei valori simbolici che si intersecano con il racconto della storia di tutta la Toscana. Per questo ci vogliamo porre anche al centro di questa rete che vuole valorizzare quei Mille anni di Medioevo che ci contraddistinguono con la nostra diversità e le nostre peculiarità. Monteriggioni è un territorio cerniera, la perfetta sintesi della storia della Toscana che ha a cuore il territorio, pone attenzione al paesaggio, ma fa venir fuori anche l’orgoglio di ciò che siamo oggi, della nostra identità, facendone un elemento di promozione".

"In questi due anni abbiamo lavorato intensamente – ha dichiarato il direttore artistico della Festa Medievale di Monteriggioni Eraldo Ammannati – per questa forma di collaborazione tra comuni medievali. Oggi siamo 18 comuni che hanno le feste più belle d’Italia. Pistoia ha organizzato questa riunione in modo tale da creare un calendario condiviso. La presenza di Enit è icuramente un valore aggiunto che darà lustro al percorso che dobbiamo perseguire".

"Con grande soddisfazione – afferma l’assessore al turismo di Pistoia Alessandro Sabella – sabato scorso siamo giunti alla firma di un protocollo d'intesa che è frutto di un lavoro mai interrotto. Un ringraziamento particolare va a tutti i Comuni intervenuti, come quello di Monteriggioni che, per la sua lunga e prestigiosa tradizione di rievocazioni storiche e feste medievali, ha inserito nel comitato tecnico come direzione artistica dei prossimi anni Eraldo Ammannati. Siamo orgogliosi che abbia accettato e impazienti di portare avanti insieme nuovi progetti".

Monteriggioni è l’unico comune tra i firmatari del protocollo della Provincia di Siena. Gli altri comuni sono: Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Prato, Calenzano, Fucecchio, Monteriggioni, Volterra, Anagni, Viterbo, Narni, Fermo, Gradara, Incisa Scapaccino, Cairo Montenotte, Ariano Irpino.