Evento per celebrare l'olio made in Monteriggioni

Nasce “Nuovo Evo al Castello”, una rassegna che spazia dalla cultura all'enogastronomia

MONTERIGGIONI — Un evento per celebrare l'olio toscano, in particolar modo "made in Monteriggioni".

I cambiamenti climatici stanno penalizzando i raccolti ormai da anni e nel 2021, per la gelata tardiva di aprile, la forte ondata di calore unita alle poche piogge, la produzione degli oliveti si è praticamente dimezzata.

Secondo i dati, la produzione di olio in Toscana dovrebbe attestarsi intorno agli 80/90 mila quintali contro i 150mila quintali del 2020.

La qualità dell'extravergine, ottima e con una qualità molto alta, resta comunque ai vertici mondiali sebbene la quantità ridotta condizioni di conseguenza i prezzi.

La paura, quindi, è quella di una "invasione" di olio straniero; pertanto è consigliato guardare le etichette o acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l'olio Evo prima di comprarlo.

In quest’ottica identitaria e consci della necessità di valorizzare e narrare le storie e le risorse locali come brand territoriale, Comune di Monteriggioni, Associazione “Gli Amici del Castello” e Monteriggioni AD 1213, coordinandosi con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, hanno organizzato la prima edizione di “Nuovo Evo al Castello”.

L'evento fa parte del cartellone autunnale e si terrà nella formidabile scenografia di Piazza Dante Alighieri, in cui medi e piccoli produttori, accompagnati anche da racconti e illustrazioni sul prodotto “olio”, si proporranno al pubblico con le loro eccellenze.

Il 20 novembre sarà una vera e propria festa della qualità, accompagnando l’olio anche ad altri prodotti che a esso si abbinano come pane e formaggi.

Monteriggioni prosegue così la sua volontà di fare rete tra pubblico e privato negli appuntamenti socio-culturali che ormai si tengono tutto l’anno, ricordando che l'identità culturale nasce anche a tavola.

L'attesa adesso è per la prima edizione di un evento che negli anni vorrà crescere, nella direzione della cultura enogastronomica.