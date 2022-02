Nasce il gruppo consiliare Poggibonsi Nuova

Nell'odierna seduta del Consiglio comunale viene ufficializzata la costituzione della formazione politica che sostituisce di fatto la Lega

POGGIBONSI — Con l'abbandono dei 4 eletti del partito del carroccio nel Consiglio comunale a Poggibonsi alle scorse amministrative, appare all'orizzonte un'importante novità nello scenario locale. Le dimissioni in blocco di Galligani, Mengoli, Mariniello e Guerra dalla Lega ha innescato un cambio di schieramenti nelle aule del palazzo di piazza Cavour. I 4 non si sposteranno in nessun partito attualmente presente nel quadro politico nazionale, ma hanno deciso di rimanere fedeli al mandato degli elettori creando una lista civica di centro destra.

Poggibonsi Nuova questo è il nome del gruppo che manterrà la funzione di opposizione alla maggioranza a guida Pd, un movimento che pone le basi sul territorio rimarcandolo dal nome stesso, un insieme di cittadini che vuole intervenire dove è possibile per risolvere le problematiche della città.

Una decisione la loro arrivata all'improvviso, ma c'erano state delle avvisaglie di una tensione latente all'interno della Lega con le dimissioni dal ruolo di coordinatore della sezione Valdelsa di Galligani, in contrasto con le decisioni nazionali e regionali di non svolgere i congressi locali. A questi malumori si sono aggiunte le scelte prese a livello nazionale su vari provvedimenti del Governo Draghi, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la rielezione del Presidente Mattarella al Quirinale.

Un insieme di fatti che hanno allontanato l'elettorato locale dalla dirigenza nazionale del partito, facendo maturare la decisione dei consiglieri comunali di Poggibonsi di uscire definitivamente dal Carroccio. “Una decisione sofferta - come dice Mengoli - ma necessaria per il rispetto verso i propri elettori e assicura, che la linea politica resterà la stessa senza nessun cambio di casacca o atto di trasformismo politico. Un segno di coerenza verso le idee che erano state portate avanti nella prima parte della legislatura dal Carroccio e adesso svanite o molto attenuate”.

Una novità che ha scatenato un gran parlare tra i cittadini e un dibattito acceso tra pro e contro, ma che ha sicuramente vivacizzato la scena politica locale da tempo ormai molto monotona.