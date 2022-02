Il "caro bollette" spegne la Fortezza

Il Comune di Poggibonsi aderisce alla protesta dell'Anci contro i costi dell'energia. Nelle città italiane restano al buio i monumenti simbolo

POGGIBONSI — Domani, 10 febbraio, alle 20 luci spente in Fortezza. Poggibonsi aderisce così alla manifestazione Anci contro il "caro bollette".

La protesta simbolica è prevista per domani e vedrà tante città italiane spegnere le luci di un monumento simbolo per manifestare contro l'aumento dei costi dell'energia che colpisce duramente imprese, cittadini, Enti locali. In adesione all’iniziativa ‘Luci spente nei comuni’ lanciata da Anci Toscana sarà spenta a Poggibonsi l'illuminazione in Fortezza Medicea.

L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro.

Per la Toscana si tratta di oltre 30 milioni di euro. Cifre enormi che mettono in difficoltà la ripresa economica che rischia così di impantanarsi. Un problema quello dell'energia che riguarda tutti dal semplice cittadino all'Ente pubblico, passando per le attività economiche.