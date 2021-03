Covid, il contagio segna altri 19 positivi

Vaccini in Toscana: agli avvocati sì, agli anziani no

Lieve ripresa dei casi nella vallata. Il dato maggiore a Poggibonsi. Continua a preoccupare la tenuta degli ospedali

POGGIBONSI — Salgono leggermente i contagiati rispetto a ieri, ben 9 in più. Sono 19 i casi di oggi, ma la preoccupazione maggiore resta quella della tenuta dei reparti ospedalieri.

Poggibonsi ha 9 positivi, 4 San Gimignano così come Monteriggioni. Colle Valdelsa e Barberino 1 caso ciascuno.

Sono 1.518 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 46 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei 50enni con 20 positivi.

Risalgono i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 126 pazienti (2 in meno di ieri) e di questi 21 si trovano in "Rianimazione". Ci sono 3 degenti in più al "Misericordia" di Grosseto con 91 malati, compresi i 18 in "Terapia Intensiva". Stazionaria la situazione a "Le Scotte" dove ci sono 117 ricoverati e di questi 20 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 1.461 i positivi in provincia di Siena, mentre salgono a quota 2.966 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 264 contagiati e di questi 152 sono residenti nell'Aretino, 70 nel Senese, 42 nel Grossetano.

