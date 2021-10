Doppia vittoria e una sconfitta per le valdelsane

In serie D sorridono Poggibonsi e Badesse, mastica amaro il San Donato Tavarnelle sconfitto per 4 reti a 0 dal Montespaccato

POGGIBONSI — Soddisfazione in casa giallorossa per la vittoria esterna nel Lazio, mentre il San Donato Tavarnelle anch'esso in trasferta in questa Regione, a Roma, perde con 4 reti di scarto, infine sorride il Badesse che strappa i 3 punti alla Pianese.

Gistri al 42' segna il gol della vittoria per i leoni del capoluogo che lottando con determinazione riescono ad andare a segno a Pomezia, guadagnando punti importanti per la classifica, risultato finale vittoria per il Poggibonsi per 1-0. Lo stesso fa anche il Badesse che recupera lo svantaggio iniziale e vince contro un'ostica Pianese per 2-1. Passa in vantaggio la squadra amiatina con Cericola al 27', pareggia Bonechi al 60', e Ranelli con un rigore all'89' strappa la vittoria per i gialloblu di casa.

Medesimi colori ma destino molto diverso per il San Donato Tavarnelle che viene travolto a Roma dal Montespaccato per 4 a 0. Al 13' segna Bosi, al 23' Calì e al 29' Rossi, tre gol che mandano ko i chiantigiani, al 95' De Dominicis segna il quarto gol per i padroni di casa. Risultato finale 4-0 per il Montespaccato

Una giornata in chiaroscuro per le valdelsane che portano a casa 2 risultati molto positivi, e uno molto deludente.