Duello a due per il campionato

Sono le squadre valdelsane a dominare il girone E della serie D. Entrambe, anche oggi, hanno vinto fuori casa

POGGIBONSI — Doppia vittoria e un pareggio per le squadre della vallata. Il Poggibonsi vince a Cannara in Umbria per 1-0, il San Donato Tavarnelle a Pomezia nel Lazio porta casa il risultato con 2 reti a 0. Il Badesse impatta in casa con il Tiferno Lerchi 1-1.

I leoni grazie ad un gol di Regoli al 59' si aggiudicano 3 punti in Umbria, nel Lazio a Pomezia contro l'Unipomezia, segna 2 reti con Noccioli al 57' e Borghial 93'. Il Lornano Badesse pareggia 1-1 in casa con il Tiferno Lerchi con gol di Gorini al 4' per gli Umbri e Corsi all'88' per i toscani.

Poggibonsi e San Donato Tavarnelle continuano il loro duello in vetta alla classificam una sfida che sembra essersi trasformata in una corsa a due tra le compagini valdelsane.