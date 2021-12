Il nuovo anno inizia con il "teatro a merenda"

Omicron, sintomi e incubazione: per quanto tempo si resta contagiosi?

L'appuntamento più atteso per i bambini che hanno un cartellone tutto per loro. Un evento che passa da una generazione all'altra

POGGIBONSI — Una rassegna che negli anni ha visto primai padri e poi figli divertirsi, commuoversi, ridere, scherzare, partecipare.

“Chi va a teatro trova un tesoro”: è questo lo slogan ispirato dall’illustrazione di Jacopo Bellucci, che lancia la ventiseiesima edizione di Teatro a Merenda, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, che torna nel 2022 portando sul palcoscenico 5 appuntamenti, da gennaio a marzo, all’insegna della migliore qualità artistica che il panorama nazionale di teatro ragazzi può offrire.

Il primo appuntamento è sabato 8 gennaio alle ore 16 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi con “Racconto alla Rovescia” di Claudio Milani, artista riconosciuto tra i migliori del settore e che presenta un poetico spettacolo di ricerca sulla fiaba, con nuovi linguaggi narrativi e scenici adatti e necessari, per parole e contenuti, a un pubblico di piccoli spettatori.

Sempre al Politeama sabato 29 gennaio alle ore 16.30, nella Sala Set, la Compagnia pugliese Burambò presenta “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso”, spettacolo di marionette da tavolo e pupazzi in gommapiuma, vincitore del prestigioso premio Eolo Award.

Teatro a Merenda si sposta sabato 5 febbraio alle ore 16 al Teatro del Popolo di Colle Valdelsa con il ritorno di uno degli artisti più apprezzati dal nostro pubblico negli ultimi anni. Sul palco Michele Cafaggi con il suo “Concerto in Si Be bolle” una sinfonia di musica dal vivo, clownerie e bolle di sapone all’insegna della leggerezza, dello stupore e del divertimento per gli spettatori di tutte le età.

Sempre nella città del cristallo ll Circo delle nuvole il 12 marzo alle 16. Considerato uno dei più grandi illustratori per l’infanzia, trasferisce le sue storie dalle pagine dei libri illustrati agli spettacoli con la sua prodigiosa capacità di disegnare anche con due mani contemporaneamente.

Teatro a Merenda si chiude sabato 19 marzo alle ore 16 nella Sala minore del Politeama con “Mattia e il nonno”, riconosciuto come miglior spettacolo del 2020, della Compagnia Factory Transadriatica. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia.

Si ricorda, che per partecipare agli spettacoli è obbligatorio il Super Green Pass i maggiori di 12 anni. Inoltre è necessario (dai 6 anni in su) l’uso della mascherina ffp2. Un appuntamento ormai tradizionale che da anni si è ritagliato un grande seguito tra le nuove generazioni di poggibonsesi, che hanno trasmesso le loro esperienze ai loro figli.