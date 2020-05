Fondo affitti in aiuto per le famiglie

Il Comune di Poggibonsi mette a disposizione risorse. Domande da presentare, solo online, da oggi fino al 23 giugno

POGGIBONSI — Per contrastare le difficoltà delle famiglie di far fronte agli affitti, il Comune di Poggibonsi attiva il bando per il Fondo affitti ordinario.

Alcune settimane fa la Regione per mezzo dei Comuni ha pubblicato un bando straordinario che va ad aggiungersi a quello odierno.

E’ possibile da oggi, 25 maggio, fare domanda per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020.

La domanda per il fondo affitti resterà aperta fino alle 12 del 23 giugno. “Uno strumento ogni anno promosso e a cui il Comune continua a destinare risorse proprie ad integrazione di quelle regionali su cui il bando viene pubblicato” - afferma l’assessore alle politiche sociali Enrica Borgianni.

Nelle settimane scorse infatti, il Comune di Poggibonsi come gli altri enti locali ha pubblicato un bando specifico come da misura della regione Toscana, per il sostegno nel pagamento degli affitti legato alle difficoltà economiche provocate dal lockdown. L’avviso si è chiuso il 13 maggio ed è in corso l’istruttoria delle 462 domande arrivate che adesso devono essere verificate.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura indicata sul sito con tutti i passaggi da seguire e tutti i requisiti per poterne fare parte