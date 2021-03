Galletti (M5s) "La Regione si attivi per Douglas"

L'esponente pentastellato chiede che vengano tutelate le lavoratrici che perderanno il posto a breve. Necessario anche l'intervento del Ministero

POGGIBONSI — La crisi economica derivata dal Covid colpisce tanti settori, compresi quei marchi che sulla carta sembrerebbero al sicuro. E' il caso della Douglas che sta dismettendo molti negozi sul territorio toscano.

Sul tema interviene anche Irene Galletti del Movimento 5 Stelle “Esprimo massima solidarietà a tutti i dipendenti della catena commerciale Douglas, che improvvisamente e in piena emergenza economica e sociale hanno ricevuto la notizia del loro futuro licenziamento. Una scure occupazionale inaccettabile che colpirà soprattutto donne, la quota maggiore dei lavoratori della catena di profumerie".

"La Regione deve immediatamente aprire un tavolo di crisi e chiedere al Mise di fare altrettanto" questa è la richiesta dall'esponente pentastellata, che siede in Consiglio regionale. Per questo, precisa, ha presentato una mozione urgente per la prossima seduta dell'assemblea.

"Dei 17 negozi presenti in Toscana ben 11 saranno chiusi e a soli due anni dall'acquisizione delle catene La Gardenia e Limoni da parte della multinazionale tedesca; adesso si pretende che siano i lavoratori come sempre a pagare le spese dei mancati guadagni di un colosso economico, che magari concentrerà le sue vendite sull'online minimizzando di fatto le perdite".

Galletti termina affermando che "Regione e Ministero devono pretendere un piano dettagliato per reimpiegare le donne che stanno per perdere il loro lavoro". Un problema sempre più importante quello della disoccupazione femminile, che è fortemente cresciuta durante la pandemia. Un problema sociale non da poco che rischia di crescere nei prossimi mesi.