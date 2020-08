Galligani (Lega) “Più forze dell'ordine per Siena”

Il capolista della Lega chiede maggiori strumenti per polizia e carabinieri in provincia e in Valdelsa.

POGGIBONSI — L'incendio di Suvignano potrebbe avere matrice dolosa ed essere un segnale della criminalità organizzata, visto che la tenuta era di proprietà di un imprenditore arrestato per mafia. Da quasi due anni l'azienda è della Regione Toscana ma l'incendio dell'altra notte agita spettri sinistri. La pensa così Riccardo Galligani candidato capolista della Lega per la circoscrizione Siena.

"E' inaccettabile che in Toscana, terra di libertà che vuole restare lontana dalla mafia, ci sia qualcuno che, per intimidazione o per interesse, si macchi di simili reati mettendo a repentaglio l'ambiente ed il lavoro di persone oneste, tanto più se, come in questo caso, ci troviamo di fronte ad un emblema della lotta alle mafie".

Continua Galligani parlando di quanto sia appetibile la Toscana come luogo per il riciclo di denaro sporco e per questo chiede al Governo maggiori strumenti per combattere la criminalità organizzata.

Una richiesta che coinvolge tutta la provincia Valdelsa compresa, forse una delle zone più soggette a questo fenomeno per la presenza di molte attività industriali e commerciali. Non è certo la prima volta che sono sequestrate attività imprenditoriali legate a soggetti arrestati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per questo motivo la guardia e il controllo devono restate a livelli elevati ed evitare infiltrazioni che danneggerebbero l'intero tessuto economico locale.