Giornate di cantieri sulle strade cittadine

Sono partiti tre interventi sulle vie del capoluogo. Per alcuni giorni spostarsi sarà più complicato

POGGIBONSI — E' tutto un fiorire di lavori per le vie di Poggibonsi. Sono 3 i cantieri stradali aperti contemporaneamente, si tratta di opere di rifacimento del collettore fognario e di asfaltatura. Il primo cantiere riguarda la costruzione del collegamento degli scarichi delle acque bianche e nere del nuovo impianto sportivo di atletica, in costruzione nell'area scolastica di Calcinaia. La fognatura si allaccia alla rete sulla Cassia nei pressi della rotatoria di Campostaggia, per questo la statale è stata ristretta ad una sola carreggiata.

Gli altri due interventi sono condotti da Acque, si tratta di due opere che procedono in contemporanea, si tratta dell'asfaltatura di via Galvani, strada dove nei mesi scorsi sono stati effettuati lavori di implementazione delle rete. L'altro è in via Borgaccio dove nelle settimane scorse si è verificato un importante guasto alla condotta, che ha portato all'interruzione del servizio di acqua potabile in alcune zone della città per più di 24 ore.

I tre cantieri hanno portato deviazioni e restringimenti alla circolazione stradale, causando code e disagi. Il Comune assicura che i due cantieri di Acque si concluderanno rapidamente nel giro di pochi giorni, così da ripristinare il normale transito delle autovetture. Lavori di manutenzione attesi che finalmente con un po' di pazienza daranno alla città un manto stradale degno di tale nome.