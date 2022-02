Piscina del Bernino, pubblicato il bando

C'è tempo fino al 25 febbraio per partecipare alla gara per la gestione dell'impianto sportivo poggibonsese

POGGIBONSI — Pubblicato il bando per rinnovare l’affidamento in concessione degli impianti sportivi del Bernino. La procedura di gara aperta con modalità telematica sulla piattaforma Start. E’ possibile già partecipare al bando che resta aperto fino al 25 marzo.

La concessione avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili per altri tre, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’impianto, presumibilmente dal primo giugno. Dal primo marzo al 31 maggio l’affidamento è concesso in proroga all'attuale gestore.

“Un passaggio importante che determinerà un nuovo affidamento per la gestione del complesso sportivo - dice il vicesindaco Nicola Berti, assessore allo Sport - Come sempre ribadito, nella definizione del bando abbiamo cercato di tener conto delle nuove complessità emerse in questa fase storica, confermando nel contempo l’impegno a garantire la continuità delle attività in essere”.

Il complesso sportivo del Bernino è costituito dagli impianti natatori al chiuso e all’aperto e dal palazzetto dello sport. Nel dettaglio fanno parte dell’affidamento tramite bando la piscina comunale coperta, e quella scoperta, comprensiva dello spazio a verde, la struttura bar a servizio delle due vasche, il Palazzetto dello Sport e gli accessi e vie interne all’area sportiva.

Una gara molto attesa vista la numerosa frequentazione di atleti ed appassionati che per tutto l'anno usano l'impianto, senza dimenticare le manifestazioni sportive d'interesse locale e nazionale che vi si svolgono. Inoltre con la bella stagione è un luogo di aggregazione giovanile dove gli adolescenti passano le giornate estive. Un luogo quindi centrale per la vita della cittadina.