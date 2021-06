Con Politeama online si balla come in discoteca

Lunedì 14 giugno dalle 21 Dj Morositas e della scuola di danza Sulle Punte, uniranno musica elettronica e ballo. Sarà visibile sul web e sui social

POGGIBONSI — Dopo l’inizio della stagione teatrale flessibile in presenza, la ripartenza del cinema e in attesa di cominciare con il Festival estivo Piazze d’Armi e di Città, il Teatro Politeama di Poggibonsi promuove un nuovo appuntamento della rassegna #PoliteamaONline.

Lunedì 14 giugno, alle 21 su Facebook, "Teatro elettronico", un esperimento originale, la musica elettronica che arriva a teatro e si fonde con la danza, proponendosi in uno scenario inedito. Il gruppo di Dj Morositas che ha fatto ballare tanti giovani e non in giro per la Toscana e non solo si avvale della partecipazione dei ballerine della scuola Sulle Punte. delle ballerine del L’evento, che sarà visibile sulle pagine Facebook del Politeama, del gruppo Morositas e di Tvedo Tv.

Tutte le informazioni sulla stagione teatrale, sul Festival estivo Piazze d’Armi e di città dal 15 giugno al 10 luglio sono sul sito del teatro e sulle pagine social. Un nuovo appuntamento dove la musica elettronica si fonde con la danza e il teatro, un modo per tornare a ballare in attesa che i locali da ballo possano riaprire.