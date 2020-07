Posizionate in centro le nuove fioriere

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Intervento possibile grazie ai fondi regionali. Altri miglioramenti in arrivo. Verrà installato impianto di filodiffusione

POGGIBONSI — Acquistate nell'ambito del progetto pop up “La via Maestra”, cofinanziato dalla Regione Toscana e che si inserisce in un complesso di interventi e azioni tese a qualificare il centro storico. “Un percorso in divenire che in questo caso punta espressamente sugli arredi e su altri elementi in grado di conferire agli spazi uniformità e riconoscibilità" – dice l’assessore al commercio Fabio Carrozzino. Dopo un percorso di incontri con i commercianti dell’area e le associazioni di categoria e di via, è stato predisposta l’installazione delle fioriere lungo via della Repubblica e in via Sandro Pertini.



Gli interventi sugli arredi infatti non finiscono qui. “Sono in arrivo ulteriori sviluppi "– dice Carrozzino infatti il progetto prevede di sostituire alcuni elementi perché usurati, altri saranno migliorati. In particolare saranno acquistati elementi di arredo urbano quali sedute e cestini uniformi, che contribuiranno a qualificare strade e piazze del centro. Il progetto porterà anche a installare un impianto di filodiffusione all'interno dell’area del centro commerciale naturale, un sottofondo musicale per conferire atmosfera e uniformare il contesto.

Un'operazione pensata proprio per rendere più accattivante e attrattivo lo struscio e lo shopping in via della Repubblica, un luogo tradizionalmente votato all'incontro. In questi anni la crisi dei negozi ha impoverito la strada, sono andati persi alcuni esercizi storici rimpiazzati da catene di franchising o nel peggiore dei casi i fondi sono rimasti vuoti.

L'associazione via Maestra è nata proprio per rivitalizzare la via principale di Poggibonsi e farla tornare all'antico splendore quando nel fine settimana la strada era piena di gente.

Adesso si è aggiunta la crisi economica post Covid che ha ulteriormente messo in difficoltà le attività commerciali, anche se queste iniziative sono sicuramente ben viste dai poggibonsesi che restano affezionati alla loro via Maestra.