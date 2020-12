"Soddisfazione per la variante di Staggia"

Vicenda da sempre seguita con attenzione da Bezzini, attuale assessore regionale alla sanità. Ora deve partire l'iter burocratico per il secondo lotto

POGGIBONSI — La buone notizie sulla gara per la costruzione della circonvallazione di Staggia hanno fatto gioire anche Simone Bezzini, che adesso è assessore alla sanità nella giunta regionale di Giani, ma è stato anni fa anche presidente della Provincia di Siena, conoscendo bene l'annosa vicenda.

Afferma infatti l'assessore regionale: "Un passaggio decisivo per la realizzazione di un'opera fortemente attesa dai cittadini, una tappa importante per la quale lavoriamo da anni. Chi la dura la vince, a volte i risultati arrivano anche dopo tempo, ma solo se non si abbandona il campo. Nei miei anni da consigliere regionale ho seguito passo per passo questo percorso, insieme al sindaco di Poggibonsi David Bussagli".

Conclude la sua dichiarazione augurandosi che l'iter burocratico possa essere avviato anche per il secondo lotto, "un ulteriore passo in avanti per concludere i lavori".

Un'opera che darà respiro alla frazione, togliendo il traffico, liberando il centro storico dalle auto, permettendo così una degna riqualificazione e pedonalizzazione del caratteristico borgo dominato dalla rocca medievale.