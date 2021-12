Sciopero generale, Landini: «C'è una pandemia anche salariale e sociale, i partiti non si rendono conto» Sciopero generale, Landini: «C'è una pandemia anche salariale e sociale, i partiti non si rendono conto»

Attualità giovedì 09 dicembre 2021 ore 14:37

Il Comune dona la Costituzione ai 18enni

La consegna questa sera in sala Dante presso il Palazzo civico. Un momento importante per tutta la cittadinanza e in particolare per i giovani

SAN GIMIGNANO — Questo pomeriggio appuntamento per un momento simbolico ma sempre molto significativo. Alle ore 18 in Sala di Dante con i diciottenni sangimignanesi per la consegna da parte del Comune di San Gimignano della Costituzione. "La consegna della Carta, in occasione del compimento della maggiore età - dichiara il sindaco - è un gesto semplice, formale e solenne al tempo stesso per ricordare che il futuro è vostro, che è tutto da scrivere e che potrete scriverlo ancora meglio nella piena consapevolezza dei vostri diritti e dei vostri doveri". La breve cerimonia, nei limiti di capienza della sala, sarà aperta a tutti i sangimignanesi. Accesso con green pass nel rispetto delle attuali normative. Un gesto importante da parte dell'Amministrazione comunale, che vuole ribadire l'importanza della consapevolezza dei propri diritti e doveri, in un periodo inoltre complesso da questo punto di vista.