Ha riaperto il Museo del bosco

Lo spazio espositivo di Orgia ha ripreso l'attività dopo le chiusure per la pandemia. La struttura ha un nuovo gestore

SOVICILLE — Uno spazio per raccontare un ambiente naturale, uno spazio dove natura e antiche tradizioni popolari ed economiche convivono. Il Museo del bosco di Orgia ha riaperto le porte ai visitatori, dopo le chiusure dovute sia al Covid che alla ricerca di un nuovo gestore.

Il luogo vuole testimoniare la relazione che da sempre le comunità di questo territorio hanno intrattenuto con il loro bosco e racconta in maniera efficace un pezzo importante della vita rurale dei decenni passati. Contadini, boscaioli e carbonai sono, infatti, i veri protagonisti delle storie e dei documenti raccolti negli spazi espositivi di questa struttura che si avvale anche di un laboratorio didattico e di un circuito di sentieri che attraversano i boschi circostanti.

“Il nostro Museo – sottolinea il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti - si inserisce all’interno di un'offerta più ampia che fa del bosco e dei suoi percorsi un elemento di forte richiamo sia sotto il profilo culturale-naturalistico che escursionistico- sportivo. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di qualificare l’offerta dei servizi per innalzare il livello di fruizione del nostro patrimonio naturale e culturale. In tale contesto, vorremmo che il Museo assumesse nei prossimi anni un ruolo sempre più strategico; insieme anche con Fondazione Musei Senesi e, in prospettiva anche con l’Unione dei Comuni della Val di Merse e con la Regione Toscana, puntiamo a valorizzare la struttura e a potenziarne le attività anche per renderla un hub di accesso alla straordinaria area della Riserva Naturale dell'Alto Merse.”

La struttura di Orgia è visitabile da luglio a settembre il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 e il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. In inverno sarà aperta da ottobre a dicembre, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9 alle ore 13. Chiuso per il 25 dicembre.

Uno spazio dove scoprire tutto ciò che ruota attorno all'economia forestale, un'esperienza per grandi e piccini. Una gemma in un territorio ricco, ma troppe volte snobbato dal turismo.