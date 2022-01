Ripartono i cantieri in via Sangallo

I lavori si erano fermati per problemi di approvvigionamento. Da lunedì la ditta tornerà all'opera per risistemare l'importante arteria

POGGIBONSI — “Il cantiere riprende il suo corso - dice il sindaco David Bussagli - prima di tutto con le operazioni di completamento del primo tratto interessato dai lavori, ovvero quello da via Senese a via Gracco del Secco. La ditta procederà quindi con le altre fasi fino alla completa realizzazione di questo intervento di riqualificazione”.

L’intervento procede un tratto alla volta. Nelle settimane passate il cantiere si è fermato per necessità di far arrivare il materiale da costruzione di pregio per la pavimentazione architettonica.

Da lunedì 31 gennaio i lavori riprenderanno nel tratto tra via Senese e via Gracco del Secco, dove sarà attuato un restringimento di carreggiata. La zona sarà oggetto di una profonda riqualificazione con la nascita della pista ciclabile che dovrà collegare in futuro la città con l'ospedale.

Un cantiere che ha creato molte polemiche tra i residenti che si vedranno togliere una bella fetta di parcheggi, protesta che si è fatta sentire più volte con l'Amministrazione comunale.