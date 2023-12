Diplomato in clarinetto e laureato in Lettere, da sempre insegue molteplici passioni, dalla scena alla scuola, dalla scrivania alla carta stampata, coniugando il piacere della scrittura con le emozioni del confronto con il pubblico, nei panni di attore, musicista, ricercatore, drammaturgo e regista. Dal 2009 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana riversando nella scrittura del quotidiano le trame di un desiderio di comunicazione in cerca dell’umanità dell’oggi, ispirata dalle doti dell’intelligenza, della sensibilità e della ricerca della felicità immateriale.

​Il futuro possibile

di Gianni Micheli - martedì 12 dicembre 2023 ore 09:00

Il futuro possibile è la retta che si sposa con il cerchio. La retta con la sua dimensione storica, il cerchio con il suo paradigma filosofico. Sarà un matrimonio importante e l’invito sarà esteso a tutti. La cerimonia, certamente, si svolgerà sull’acqua ma avrà un prologo di terra e un epilogo in volo d’aria. Non servirà vestirsi eleganti, non ce ne sarà bisogno. E per regalo basterà portare qualcosa che non usiamo più: riciclo e riuso saranno i nostri accompagnatori.

La retta, con il difficile equilibrio tra passato, presente e futuro, con quanto non è lecito dimenticare, con tutto ciò che è meraviglioso immaginare, indosserà vesti di memoria. Sarà scala e misura del compito più urgente dell’umanità: salvare se stessa. Il cerchio, armonioso ed equidistante, simbolico e contenitivo, sarà coperto da un manto d’immutabilità. Compiuto e sostenibile, sarà forma e principio di ciò a cui immancabilmente tendere: la circolarità.

Scienza, economia, agricoltura, alimentazione, fisica, filosofia, ingegneria, diritti umani, meteorologia, educazione, storia, cultura, musica, teatro, divertimento e tanto altro ancora saranno le pietanze a disposizione degli ospiti, sui tavoli dell’equilibrio economico, produttivo e sociale, e ve ne saranno in abbondanza tanto che nessuno possa dire, poi, a cerimonia conclusa, di non essersi servito. Maestri di cerimonia saranno connessione, esperienza, transizione e condivisione.

Ne sono sicuro: l’unico futuro possibile è la retta che si sposa con il cerchio. E immaginarne la contraddizione, così evidente, e superarla, non è che il segno di quanto sia alla portata costruttiva della sola umanità.

Questo futuro possibile trae ispirazione dal progetto fotografico e creativo “The Circle. Soluzioni per un futuro possibile” di Luca Locatelli in mostra presso le Gallerie d’Italia di Torino fino al 18 febbraio 2024.

