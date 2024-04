Prima di qualunque altra cosa, io sono una viaggiatrice. L'illuminazione arrivò in terza elementare grazie a Goscinny e Uderzo: lessi "Asterix e Cleopatra" e dentro di me si spalancó una voragine di curiosità. A 16 anni Baudelaire mi fornì la chiave di quel desiderio: "I veri viaggiatori partono per partire...". Da tutta la vita, anche senza un perchè, io vado. Non esiste luogo sulla Terra che possa deludermi.

L'amore vince su tutto

di Blue Lama - domenica 07 aprile 2024 ore 00:05

foto Blue Lama

"A me l'arte non piace, non mi interessa". Fu questa una delle prime frasi che mi rivolse il figlio di 13 anni avuto da mio marito con la moglie precedente. Io stavo raccontando con entusiasmo le meraviglie della Galleria Borghese di Roma a lui e a suo fratello e sua sorella, che vedevo per la prima volta. Quel messaggio fu una doccia fredda ma incassai. Certe relazioni d'amore partono sempre in salita.

Per un bel po' evitai di tornare sull'argomento o di tentare di coinvolgere il tredicenne in esperienze - diciamo - culturalmente impegnate. Mi dispiaceva: sono figlia di un fiorentino purosangue convinto che in Toscana sia nata almeno la metà dei geni dell'arte di tutti i tempi e che con questo orgoglio mi ha cresciuta. Ma tant'è, non potevo farci nulla. Anzi, rischiavo di aggravare quell'avversione.

Un paio di anni dopo però mi venne in mente che, forse, l'arte contemporanea poteva essere una carta da giocare. "Guarda che l'arte contemporanea è divertente - dissi all'ormai quindicenne - Ogni volta che entri in una mostra non sai mai che cosa ti aspetta".

Cominciammo con la Hamburger Bahnhof di Berlino: lui rimase serissimo per tutta la visita ma alla fine ammise che qualche installazione lo aveva stupito e si fece scattare un paio di foto. La città facilitava l'iniziazione: infatti gli piacquero anche i murales dei resti del Muro, nell'East Side Gallery.

Un'installazione nella Hamburger Bahnhof - foto Blue Lama

"Il bacio" di Dmitri Vrubel nell'East Side Gallery - foto Blue Lama

Un murale nell'East Side Gallery - foto Blue Lama

Tempo dopo il Broad di Los Angeles fu un successo ma lì era facile: tutto quel che contiene è bellissimo o mette allegria o entrambe le cose, dai maxi-tulipani di Jeff Koons al gigantesco tavolo di Robert Therrien che trasforma tutti in lillipuziani.

Under the table di Robert Therrien nel Broad - foto Blue Lama

I Tulipani di Jeff Koons nel Broad - foto Blue Lama

Se con l'arte contemporanea qualche passo avanti lo abbiamo fatto, persiste nel piú giovane della famiglia una tenace insofferenza verso le produzioni artistiche di qualunque altra epoca. Con un'unica eccezione che mi ha convinto a non demordere.

Ci trovavamo ancora a Berlino ma questa volta nella Gemaldegalerie, una delle collezioni più importanti della pittura europea dal Duecento al Settecento. Per il nostro adolescente, l'equivalente di una condanna a morte. Dopo un quarto d'ora, vedendolo piantato con aria incupitissima di fronte a un dipinto trecentesco a tema religioso, gli suggerii di prendere in considerazione solo le "15 opere imperdibili" proposte dall'audioguida, scansando tutte le altre. Acconsentì immediatamente e la visita proseguì. Lui mantenne un'espressione impassibile sul volto qualunque capolavoro gli si parasse davanti.

Un autoritratto di Rembrandt nella Gemaldegalerie - foto Blue Lama

Alla fine del giro ci ritrovammo al bookshop. Stavo guardando alcuni gingilli quando, all'improvviso, sentii la sua voce: "Questa la vorrei anch'io". Mi voltai: in mano aveva una calamita con l'immagine dell'Amor vincit omnia di Caravaggio, uno dei pezzi forti del museo, peraltro benissimo illustrato dall'audioguida. Mi prese colpo ma non dissi nulla e gliela comprai a razzo. Dentro di me, una contentezza assurda. E il lampo di un pensiero diretto al cielo: "Magico, immenso Caravaggio, solo tu potevi riuscirci".

foto Blue Lama

