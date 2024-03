Prima di qualunque altra cosa, io sono una viaggiatrice. L'illuminazione arrivò in terza elementare grazie a Goscinny e Uderzo: lessi "Asterix e Cleopatra" e dentro di me si spalancó una voragine di curiosità. A 16 anni Baudelaire mi fornì la chiave di quel desiderio: "I veri viaggiatori partono per partire...". Da tutta la vita, anche senza un perchè, io vado. Non esiste luogo sulla Terra che possa deludermi.

Vento delle stelle portami via

di Blue Lama - domenica 10 marzo 2024 ore 00:05

Foto Blue Lama

Vi avverto subito: danno dipendenza. E ti puoi ritrovare a fare cose assurde, tipo puntare la sveglia alle 4 del mattino per andare a barcollare sui ramponi lungo strade ghiacciate con 20 gradi sotto zero. Sto parlando delle aurore polari. Nella mia personale classifica di gradimento, lo spettacolo naturale più bello a cui ho assistito.

Il 2024 è un anno speciale. Evito per decenza di addentrarmi in dettagli scientifici ma, in estrema sintesi: quest'anno il Sole, la stella che, bruciando, ci fornisce l'energia necessaria per vivere sulla Terra, vivrà una fase di eccezionale attività e, fra molte altre cose, sparerà nello spazio venti solari estremamente intensi. I venti solari sono flussi di particelle cariche di energia che, quando investono il nostro pianeta, eccitano gli atomi presenti nell'atmosfera terrestre che poi, tornando alla condizione iniziale, emettono luce di varie lunghezze d'onda. Nascono così questi fantastici bagliori verdi, azzurri, viola, rosa o rossi conosciuti come aurore, boreali al polo nord e australi al polo sud.

Le aurore boreali di questo articolo le ho fotografate nel Gennaio 2023 alle isole Lofoten, in Norvegia. Lo scopo del viaggio erano proprio le aurore ma, purtroppo, non sta scritto da nessuna parte dove e quando questi fenomeni celesti si manifestano. Di conseguenza, durante i due voli in aereo e la traversata in traghetto fino alla mia destinazione, avevo rimuginato a lungo sul rischio che succedesse l'irreparabile: ovvero che la mia settimana alle Lofoten trascorresse senza nemmeno un'aurora. Tutta quella strada, in mezzo a tutto quel gelo e a quei merluzzi, per niente.

Oltretutto avevo scelto - per ignoranza - una settimana con la luna piena: quindi, anche se le condizioni meteo mi avessero graziato tenendo lontane le nuvole per sette notti (cosa statisticamente impossibile, in pieno inverno), il cielo sarebbe stato comunque molto luminoso ed eventuali aurore meno visibili. Insomma, non ero partita sotto i migliori auspici. E invece.

E invece già la prima sera a Svolvaer è andato in scena lo spettacolo: a un certo punto, mentre disfacevo la valigia, ho sentito un gruppo di italiani gridare all'esterno: mi sono precipitata fuori ed eccole là, proprio sopra il tetto della mia rorbu, la casetta presa in affitto, quattro belle strisciate verticali verde chiaro. "Siiì!" ho urlato a mia volta, esultando come se avessi vinto alla lotteria.

Le aurore hanno durata variabile da pochi secondi ad alcuni minuti e colorazioni diverse a seconda di quali particelle dell'atmosfera vengono eccitate dal vento solare: ad esempio l'ossigeno sotto forma di molecola produce luce verde mentre l'ossigeno in forma atomica e a quota più elevata produce le diverse sfumature di rosa.

La terza notte, quando avevo ormai sviluppato una fissazione e uscivo di casa ad ore allucinanti col miraggio di qualche avvistamento fortunato, sono stata premiata con una raffica di cascate luminose rosa e viola.

Gli esseri umani non sono dotati di visione notturna e i colori delle aurore polari, a meno che non siano molto intensi o ci si trovi in un luogo totalmente al buio e senza luna, raramente si possono apprezzare a occhio nudo. Nella maggior parte dei casi quindi le aurore si visualizzano solo inquadrandole nello schermo delle macchine fotografiche o delle fotocamere dei telefoni cellulari. Gli obiettivi devono essere puntati sempre verso la stessa porzione di cielo: quella situata in direzione del polo. Nel caso della Norvegia, verso nord.

Ci sono delle app che segnalano i picchi di attività solare ma la cui attendibilità è abbastanza relativa. Una notte andai a caccia di aurore con un fotografo professionista e, prima di arrivare nel luogo prescelto, anche lui non si sbilanciava più di tanto sul successo della spedizione. E invece quella sera le aurore esplosero letteralmente nel cielo.

Un'altra cosa importante: se c'è attività solare, le aurore sono visibili in tutto il circolo polare, per capirsi in Norvegia come in Finlandia. Se invece non c'è, è inutile spostarsi. L'unica variabile da prendere in considerazione può essere il meteo, fermo restando che, in assenza di vento solare, non si vedrà un bel niente anche dove il cielo è completamente sgombro.

Durante il mio viaggio ho inoltre scoperto, con sollievo, che le aurore boreali si vedono bene anche con la luna piena e con qualche nuvola, come vedete nelle immagini qui sotto.

Come ho detto all'inizio, il 2024 è un anno di massimo solare e i venti generati dalla nostra stella spazzeranno la Terra più che mai, generando aurore boreali visibili ben più a sud del circolo polare, anche in Italia.

Del resto, il 17 Novembre 1848 un'aurora colorò il cielo fino Napoli e il 29 Agosto 1859 fino Roma, mentre il 23 Novembre dell'anno scorso uno stupefacente lampo rosso è apparso in Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Tutto può succedere, quest'anno: finchè c'è il Sole, c'è speranza.

Bluelama2023@gmail.com

Blue Lama