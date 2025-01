Sono nato a Livorno nell’ormai lontano 1976. Naturalista nell’animo e system manager per destino, nella vita mi occupo di sistemi informatici e comunicazione (per ora). Ma la mia vera passione è un’altra: la birra artigianale. E ve ne parlerò in questo blog, se vorrete accompagnarmi nei miei viaggi brassicoli.

​2025: l'effetto Salvini su birra, vino e patente

di Davide Cappannari - lunedì 06 gennaio 2025 ore 08:00

Le bevande alcoliche non sono semplici prodotti di consumo, ma elementi culturali profondamente radicati nella storia dell’umanità. Dalle feste rituali nell'antica Mesopotamia all'importanza del vino nella liturgia cristiana, l'alcol ha sempre avuto un ruolo chiave nella costruzione delle relazioni sociali e nel consolidamento delle tradizioni. L'ipotesi della “scimmia ubriaca”, elaborata dal biologo Robert Dudley, suggerisce persino che il consumo di alcol abbia avuto un valore evolutivo: la capacità di metabolizzare etanolo potrebbe aver favorito i nostri antenati nell'identificare frutti maturi e quindi nutrienti. Questa connessione profonda tra l’uomo e l’alcol ci aiuta a comprendere quanto le recenti trasformazioni normative stiano influenzando non solo il mercato, ma anche il tessuto sociale.

Con l’entrata in vigore delle nuove e più severe sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, introdotte dal governo italiano, le dinamiche di consumo delle bevande alcoliche stanno cambiando rapidamente. Settori come quello del vino e della ristorazione sono già in allarme per l'impatto di queste disposizioni, ma il panorama potrebbe rivelare opportunità inattese per altri protagonisti, come il settore della birra artigianale.

Il settore del vino e della ristorazione sotto pressione

Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre, prevede pene più severe per chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, intensificando le sanzioni in caso di recidiva. Sebbene i limiti di alcolemia (0,5 grammi per litro di sangue) non siano cambiati, l’inasprimento delle sanzioni ha già portato a una significativa modifica delle abitudini dei consumatori.

In Versilia, i ristoratori segnalano un calo drastico nel consumo di vino, accompagnato da una diminuzione delle prenotazioni e del fatturato. "In pochi giorni si è passati dalla bottiglia al bicchiere, spesso condiviso tra più persone" è uno dei commenti più frequenti riportati dai quotidiani locali.

Stefano Sinibaldi, titolare del bistrot “Mezzo Km” di Venturina Terme (LI), ha registrato un calo del 50% nelle vendite di vino e gin, attribuendolo alla paura dei clienti per i controlli e le sanzioni più severe. Per affrontare la situazione, Sinibaldi ha introdotto un servizio gratuito di trasporto per i clienti, garantendo loro sicurezza e tranquillità durante l’esperienza culinaria senza rinunciare al vino.

Giorgione, celebre chef umbro e volto noto del canale Gambero Rosso, ha osservato una riduzione del consumo di Sagrantino, il vino simbolo della sua regione, “più che dimezzato”.

Lucio Pistillo, presidente dell'Antica Cantina di San Lorenzo - tramite Il Giornale - ha indirizzato una lettera aperta al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, criticando duramente le nuove norme del Codice della strada. Pistillo racconta come, durante la vigilia di Natale, i suoi ospiti abbiano rinunciato a consumare vino e spumante per timore delle sanzioni, preferendo l'acqua. Denuncia che le nuove regole rischiano di cancellare millenni di tradizione conviviale, minando l’economia legata al vino e all'enogastronomia.

Ma il ministro Matteo Salvini, rispondendo a Lucio Pistillo, chiarisce che il nuovo Codice della strada non modifica i limiti consentiti per il consumo di alcol, che restano invariati. Salvini sottolinea che i clienti dei ristoranti possono continuare a bere come negli anni passati, nel rispetto delle regole in vigore.

Tuttavia, è evidente che l'inasprimento delle sanzioni, tra cui il ritiro della patente, costituisca una precondizione che i consumatori non possono sottovalutare e che influirà sui comportamenti a tavola, determinando inevitabilmente una riduzione dei consumi di alcol. Una flessione che non solo impatterà sul fatturato dei ristoranti, ma rischia di generare un effetto domino verso produttori, enoteche e l'intera filiera vitivinicola.

Birra artigianale: una finestra di opportunità

In questo contesto di recessione per il vino, il settore della birra — e in particolare quella artigianale — potrebbe trovarsi in una posizione favorevole. Le birre, soprattutto quelle a bassa gradazione alcolica, sono percepite come meno impegnative e più versatili rispetto al vino. Inoltre, i birrifici artigianali hanno dimostrato una grande capacità di innovazione, che può essere sfruttata per intercettare le nuove tendenze di consumo.

Con la crescente attenzione verso il consumo responsabile, le birre leggere o analcoliche rappresentano un segmento in espansione. Se il mercato delle birre analcoliche è storicamente debole in Italia, la qualità sempre più elevata delle alternative artigianali potrebbe invertire questa tendenza. Session IPA, lager leggere, berliner weisse e birre analcoliche di alta qualità offrono ai consumatori l’opportunità di godere dell’esperienza alcolica senza eccedere nei limiti imposti dalla legge.

Un altro punto di forza del settore della birra artigianale è l’educazione al consumo consapevole. I birrifici artigianali hanno sempre puntato sulla cultura del prodotto, valorizzando la qualità e la storia dietro ogni birra. In un momento di cambiamento come questo, il settore può rafforzare la propria posizione attraverso campagne educative che promuovano il consumo moderato e consapevole. Abbinamenti gastronomici, eventi di degustazione e comunicazioni mirate possono aiutare a ridefinire la birra come una scelta intelligente e sofisticata.

Il nuovo contesto normativo offre un terreno fertile per collaborazioni tra birrifici artigianali e ristoratori. Proporre birre artigianali al calice o in formati più piccoli può incentivare i consumatori a sostituire il vino con alternative più leggere. Inoltre, l’inclusione di birre analcoliche nei menu può contribuire a diversificare l’offerta, riducendo l'impatto economico delle restrizioni sul consumo di alcol.

Sfide e prospettive future

Nonostante le opportunità, il settore della birra artigianale deve affrontare alcune sfide. La competizione con le birre industriali, soprattutto nel segmento delle analcoliche, sarà serrata. Inoltre, l’adattamento alle nuove richieste di mercato richiederà investimenti significativi in ricerca e sviluppo. Tuttavia, la flessibilità e la capacità di innovazione che caratterizzano i birrifici artigianali rappresentano un vantaggio competitivo fondamentale.

Le nuove disposizioni normative sul consumo di alcolici stanno ridisegnando il panorama delle bevande alcoliche in Toscana e in Italia. Se il settore del vino e della ristorazione affronta una fase di contrazione, quello della birra artigianale ha l'opportunità di emergere come protagonista in un mercato in evoluzione. Puntando su qualità, innovazione e consumo consapevole, i birrifici artigianali possono non solo sopravvivere, ma prosperare in un contesto che richiede sempre più flessibilità e adattabilità. In questo nuovo equilibrio, la birra artigianale non è semplicemente un’alternativa: è una nuova opportunità per ridefinire il rapporto tra l'uomo e le sue bevande.

