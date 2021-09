Sono nato a Livorno nell’ormai lontano 1976. Naturalista nell’animo e system manager per destino, nella vita mi occupo di sistemi informatici e comunicazione (per ora). Ma la mia vera passione è un’altra: la birra artigianale. E ve ne parlerò in questo blog, se vorrete accompagnarmi nei miei viaggi brassicoli.

Il villaggio della birra

di Davide Cappannari - mercoledì 01 settembre 2021 ore 07:30

Dopo l’interruzione causata dal Covid torna uno degli eventi birrari, dal sapore internazionale, tra i più attesi in Toscana: il Villaggio della Birra. La quindicesima edizione si terrà a Murlo (SI) da venerdì 3 a domenica 5 settembre.

Questo festival internazionale dei piccoli birrifici, attivo dal 2006, è oramai diventato un appuntamento irrinunciabile per appassionati e professionisti del settore, questo grazie alla grande attenzione degli organizzatori nella selezione di produttori interessanti e di grande spessore, accompagnati da testimonial di successo tra cui l’onnipresente Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, con ben due laboratori con prenotazione obbligatoria.

Il Villaggio della Birra, evento sempre più cosmopolita, da qualche anno si è aperto anche a nuovi paesi oltre al Belgio e all’Italia, tra i birrifici presenti ci saranno anche il norvegese Lervig di Stavanger, dalla Spagna La Pirata di Súria Barcellona, i birrifici olandesi Brouwerij Frontaal di Breda e Brouwerij Kees di Middelburg.

Di tutto rispetto anche i birrifici italiani presenti con Brasseria della Fonte, Bonavena, Busa dei Briganti, La Diana, Lieviteria e L’Olmaia. Spettacolare rappresentanza dal Belgio con Hof ten Dormaal Tildonk, Brouwerij De Ranke di Dottignies e, dalle Fiandre occidentali, De Dolle Brouwers.

Insomma, per chi ama la birra di grandissima qualità il Villaggio della Birra 2021 è un evento a cui non si può rinunciare, pertanto preparate la valigia per Murlo e non dimenticatevi la mascherina e il Green Pass, sono necessari per l’accesso al festival. Ci vediamo là!

