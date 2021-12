Sono nato a Livorno nell’ormai lontano 1976. Naturalista nell’animo e system manager per destino, nella vita mi occupo di sistemi informatici e comunicazione (per ora). Ma la mia vera passione è un’altra: la birra artigianale. E ve ne parlerò in questo blog, se vorrete accompagnarmi nei miei viaggi brassicoli.

​Alla scoperta del luppolo toscano

di Davide Cappannari - sabato 04 dicembre 2021 ore 12:00

Hops Tuscany il progetto per stimolare la nascita della filiera brassicola in Toscana amplifica la sua esperienza attraverso il workshop gratuito promosso da Antonio Massa, mastro birraio del Birrificio del Valdarno Superiore.

Nel contesto dell’evento Family & Friends che si tiene oggi e domani a Firenze presso la Manifattura Tabacchi (in via della Cascine 35), tutte le persone munite di green pass potranno partecipare al corso “Alla scoperta del luppolo toscano”: un’esperienza unica, che svelerà ai visitatori i profumi custodi all’interno delle diverse varietà di luppolo attraverso un'analisi tecnica-sensoriale dei fiori. E dopo la prova verrà regalato un sacchetto di fiori di Luppolo toscano a tutti i partecipanti.

“Il laboratorio - spiega Antonio Massa - è rivolto a tutti: grandi e piccoli, amanti della birra o semplici curiosi, appassionati di botanica, agricoltori e studenti universitari. Partecipando sarà possibile apprendere quali sono le caratteristiche peculiari delle varietà di luppolo coltivate nel nostro territorio - precisa - e attraverso l’analisi sensoriale dei fiori i partecipanti potranno scoprire come si analizzano i vari aromi e profumi e si impiegano nel processo di produzione della birra artigianale.” E conclude “Con l'occasione verrà inoltre divulgato il libro redatto in conclusione del progetto regionale Hops Tuscany, una lettura che racconta le caratteristiche del luppolo autoctono toscano, dove è stato trovato, come si coltiva e quali sono le prospettive per la nascita di una filiera brassicola toscana.”

