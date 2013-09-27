Nadio Stronchi, autore di “Vignaioli e vini della Val di Cornia e Isola d’Elba”, è un appassionato cultore di vini e, più in generale, di mondo agricolo. Bibliofilo e instancabile ricercatore è stato promotore di attività enoiche dentro la storia locale Val di Cornia, Toscana

​Libreria antiquaria e il “vino scritto”

di Nadio Stronchi - Giovedì 29 Gennaio 2026 ore 08:08

Nella libreria antiquaria dei F.lli Gozzini di Firenze, trovai e acquistai un libretto, strano perchè non riporta la data ne l'autore e da chi è stato stampato, di 44 pagine, con un formato 17X24, delle quali qualcuna in colore. Iimportante è cosa c'e scritto. Ulm libretto essenziale con autori eccellenti e notizie importanti sulla famiglia Antinori nelle persone di Giovanni di Francesco e Leonardo di Ghirigoro; VINATTIERI. Non a caso nella copertina c'è impresso lo stemma.

Gli Antinori si iscrissero alla organizzazione enoica nel 1385. Già producevano vini e lo stoccavano nel PALAZZO ANTINORI in Firenze( vediamo il “carro di vino” Di loro ne parlò Francesco Redi accademico della CRUSCA nel suo BACCO IN TOSCANA. Nel suo TIRAMBO del BACCO IN TOSCANA, possiamo trovarci anche poesie sul vino. Eccone una qui sotto. Sempre di Francesco Redi abbiamo una lettera scritta, 1656, all'amico Diacinto Cestoni di Livorno. Infine Donato Antinori, era il 1729, invia del vino LEATICO al cugino Niccolò.

