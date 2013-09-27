Nadio Stronchi, autore di “Vignaioli e vini della Val di Cornia e Isola d’Elba”, è un appassionato cultore di vini e, più in generale, di mondo agricolo. Bibliofilo e instancabile ricercatore è stato promotore di attività enoiche dentro la storia locale Val di Cornia, Toscana

​Vin Santo e passito, ma erano chiamati anche vini-liquore

di Nadio Stronchi - mercoledì 24 dicembre 2025 ore 08:00

La peste di Siena (1348): Un frate francescano usò il vino della messa per curare i malati di peste, e il vino fu così associato a proprietà curative, ottenendo l'appellativo di "santo".Il Concilio di Firenze (1439): Durante il concilio, il metropolita greco Giovanni Bessarione bevve il vino e disse "Questo è il vino di Xantos!", riferendosi probabilmente a un vino passito dell'isola greca di Santorini. I presenti, non capendo la parola "Xantos" (giallo in greco), pensarono che si riferisse a un vino "santo".

Le date sopra citate sono solo indicative il vino più o meno dolce è nato per caso e con metodi empirici e si perde nei tempi passati. Col tempo si è, diciamo, perfezionato con molta lentezza, come del restoè successo per tutti i tipi di vini arrivati fino agli anni 1960, quando le prime associazioni enologiche si sono organizzate con la cultura specifica usando tecniche molto evolute in tutta Europa; Chi prima e chi dopo, con a capofila, è doveroso dirlo, la Francia. Lo spirito commerciale ha voluto la sua parte usando il vino mescolandolo o addizionandolo con zucchero, aromi vari e spezie chiamandolo vino-liquore, ma il Vin Santo era ed è altra cosa. Il metodo per farlo è quello di fare fermentare il mosto di uve appassite, molto zuccherino, fino all'esaurimento degli zuccheri facendo del vino molto alcolico, profumato, asciutto e caldo al gusto. Il passito, invece, si fa sempre attraverso un processo di appassimento delle uve come il Vin Santo, che permette di concentrare zuccheri e aromi. Le uve vengono lasciate appassire sulla pianta o, più comunemente, dopo la raccolta, su graticci, stuoie o appese in luoghi arieggiati e asciutti. Successivamente, le uve appassite vengono pigiate e la fermentazione del mosto avviene, invece, a bassa temperatura facendo rimanere dei residui zuccheri a seconda di che qualità di vino passito si vuole. Segue l'affinamento e l'imbottigliamento.

L'accademia dei Georgofili ha dato un apporto culturale determinante anche per fare Vin-Santo e Passiti e vini liquorosi: Qui sotto c'è un sunto pubblicato dall'Accademia dei Georgofili da una adunanza sul lavoro fatto dall'Ingegner Pietro Rossini, abitante nella zona di Riottoli dell'empolese, sulla fattura di un vino-liquore al modo di Riottoli (luogo). Era il 1851, ancora si sperimentava vini dolci per recuperare i ritardi nei confronti della Francia. Eccone una descrizione con sotto la carta storica.

Ho pubblicato questo vino passito per completare l'articolo, ma non ho degustato il prodotto, perciò usando l'esame organolettico dell'enologo della azienda

Nome Prodotto Vitruviano Vinsanto Bianco dell'Empolese 0.5L 2011 Colore Intenso color ambra. Profumo Profumi di frutta secca, fichi, mandorle e miele. Sapore Ricco e vellutato in bocca, è dolce e ben bilanciato da una buona acidità che non lo rende stucchevole. Abbinamenti Dolci, formaggi erborinati. Regione Toscana Paese Italia

Nadio Stronchi

