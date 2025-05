Vivo all’Elba ed ho lavorato per più di 40 anni come psichiatra; dal 1991 al 2017 sono stato primario e dirigente di secondo livello. Dal 2017 sono in pensione e ho continuato a ricevere persone in crisi alla ricerca della propria autenticità. Ho tenuto numerosi gruppi ed ho preso in carico individualmente e con la famiglia persone anche con problematiche psicosomatiche (cancro, malattie autoimmuni, allergie, cefalee, ipertensione arteriosa, fibromialgia) o con problematiche nevrotiche o psicotiche. Da anni ascolto le persone in crisi gratuitamente perché ritengo che c’è un limite all’avidità.

Tu vuo’ fa l’americano con la legge spara-tutto!

di Adolfo Santoro - sabato 24 maggio 2025 ore 11:17

La Camera USA ha approvato con un solo voto di scarto il maxi pacchetto fiscale da 4.000 miliardi (Big, beautiful bill, come lo chiama Trump), che prevede sgravi permanenti per i ricchi e comporterà un’impennata del deficit e tagli al welfare; secondo il premio Nobel Krugman: Causerà immense, quasi inconcepibili difficoltà al 40% più povero degli americani.

Chi si sarebbe aspettato la guerra dei dazi di Trump contro l’Europa? Il Giorgio Gaber di L’America sì:

A noi, ci hanno insegnato tutto gli americani: se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei! … Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi, come gli americani. E generosi, gli americani non prendono mai, danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani … Intanto Dio, fa il tifo per gli americani, e secondo me ci influisce, eh! Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio, ci influisce! E il diavolo si incazza, stupido, prende sempre i cavalli cattivi! Già, ma non può tenere per gli americani, per loro le guerre sono una missione: non le fanno mica per prendere. Per dare! C'è sempre un premio per chi perde la guerra, quasi quasi conviene: congratulazioni, lei ha perso ancora, e giù un camion di caffè, a loro gli basta regalare … E poi luci e neon e colori e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei, chewing gum, non c'è popolo più stupido degli americani: la cultura non li ha mai intaccati! … Loro creano così, come cagare … Non c'è popolo più creativo degli americani: ogni anno ti buttano lì un film, bello, bellissimo, ma guai, se manca quel minimo di superficialità necessaria: sotto sotto c'è sempre il western … Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi, chiarissime! Non per teoria, per esperienza: i buoni sono loro! …

Il modello amerikano descritto da Giorgio Gaber, imposto sia dai democratici che dai repubblicani, ora viene amplificato dai ricatti di Trump: dazi, negazionismo climatico, acquisto di gas amerikano a caro prezzo ricavato dall’antiecologico fracking, trasformazione in Far West delle nostre pacifiche contrade. Già nel primo governo Berlusconi del 1994 il Ministro della Difesa il calabrese Cesare Previti, poi pregiudicato, cercò di copiare dall’Amerika la liberalizzazione della vendita delle armi. Non se ne fece niente, ma bisogna riconoscere al Previti la lungimiranza: ora in Europa, grazie alla rivendita delle armi donate all’Ucraina, la malavita ha ricchi arsenali a sua disposizione. E, tra poco, grazie al Rearm Europe, ne vedremo delle belle! Per non parlare dell’educazione alle armi nelle scuole alla Libro e moschetto, fascista perfetto, dell’amplificazione dell’odio, della paura, del terrorismo e dei giochi di esibizionismo fallico alla Pozzolo!

Nel suo piccolo, ha aiutato la causa delle armi con la proposta di legge spara-tutto anche il Ministro Lollobrigida - lo scienziato audace che ha sentenziato: Il vino? Anche l’abuso di acqua può portare alla morte!, il dotto correttore del Vangelo che ha incoraggiato Gesù a moltiplicare il vino piuttosto che il pane e i pesci, lo storico temerario che ha chiosato: Tante guerre non ci sarebbero state con cene ben organizzate!, l’ambientalista sagace che ha colto nella siccità in Sicilia un’opportunità fortunata!

NO alla Deregolamentazione della Caccia! Difendiamo la Natura, Difendiamo la Costituzione!

Il problema

NO alla Deregolamentazione della Caccia! Difendiamo la Natura, Difendiamo la Costituzione

A: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Commissione Europea – DG Ambiente

Chiediamo il ritiro immediato della riforma della Legge 157/92 sulla caccia, proposta dal ministro Lollobrigida e dal governo Meloni, che rappresenta un attacco diretto alla biodiversità, alla sicurezza dei cittadini e ai principi costituzionali e comunitari in materia ambientale.

COSA STA SUCCEDENDO

La nuova proposta di legge:

Permette la caccia nelle spiagge, nei boschi, nelle foreste pubbliche e persino nelle aree protette, mettendo a rischio la sicurezza di chi frequenta la natura: famiglie, escursionisti, ciclisti, cercatori di funghi, bambini.

Riduce le aree protette, invece di aumentarle come richiesto dall’Unione Europea (30% entro il 2030).

Riabilita pratiche vietate come i roccoli e i richiami vivi, favorendo bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica.

Elimina il ruolo vincolante dell’ISPRA, ente scientifico imparziale, sostituendolo con organismi controllati dalla politica e dalle lobby venatorie.

Autorizza spari notturni e l’uso di cani in gara anche a caccia chiusa, con gravi danni alla fauna in riproduzione.

Trasforma la caccia in “attività sportivo-motoria”, tentando di legittimarla come strumento di tutela della biodiversità. Un’assurdità che capovolge la logica, la scienza e la Costituzione.

PERCHÉ È INACCETTABILE

Violazione dell’art. 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente e la biodiversità.

Contrasto con le Direttive UE su habitat e avifauna: rischiamo nuove procedure d’infrazione.

Privatizzazione della natura, a vantaggio di élite economiche italiane e straniere.

Rischio per la sicurezza pubblica, con fucili nei luoghi di svago e turismo.

Svuotamento del ruolo della scienza, a favore di interessi lobbistici.

FIRMA PER DIRE NO

Firma questa petizione per chiedere:

Il ritiro immediato della proposta di riforma della legge 157/92.

Il rispetto della Costituzione e degli impegni europei per la tutela della natura.

Una riforma vera, partecipata, fondata sulla scienza e sul principio di precauzione.

Il rafforzamento delle misure contro il bracconaggio e non la loro eliminazione.

La natura non è un campo di tiro.

È patrimonio comune, da proteggere per noi e per le generazioni future. Firma e condividi. Il tempo per fermare questa follia è ora.

NOTA BENE:

1. Se già lo sport è un sintomo della prevalenza della competizione sulla collaborazione tra gli uomini, l’inclusione della caccia tra gli sport rende particolarmente crudele l’azione dei cacciatori e di questa legge, che vuole fare dell’ambiente un parco-giochi per ricchi. Ne è stato un esempio il caso di Donald jr Trump, che ha ucciso decine di uccelli della laguna veneta, tra cui una casarca, specie protetta, ed ha pubblicato il video della bravata. Questo rampollo è abituato a viaggiare per il mondo e sono noti altri episodi di bracconaggio, come l’uccisione illegale di un orso nero nel Utah e l’uccisione in Mongolia di una pecora argali (animale venerato dai locali e a rischio estinzione).

2. Un roccolo è un’antica struttura architettonica e vegetale, tipica del territorio bergamasco e di altre zone alpine, utilizzata per catturare uccelli migratori. È composto da un casello (una torretta) e da un pergolato di alberi a forma di ferro di cavallo, dove vengono tese le reti. Il roccolo sfrutta l'istinto migratorio degli uccelli, attirandoli con richiami artificiali (come spauracchi) o vivi. Quando gli uccelli tentano di fuggire dal casello, vengono intrappolati nelle reti tese nel pergolato. I roccoli sono stati utilizzati per secoli per la caccia e la cattura di uccelli da richiamo. La pratica è stata vietata nel 1992 in Italia, ma i roccoli restano come testimonianza di una tradizione e di un particolare rapporto con l'ambiente.

3. L’articolo 9 della Costituzione Italiana afferma: La Repubblica .. tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

4. Le specie da utilizzare come richiami vivi passano da 7 a 47; è eliminato, inoltre, ogni limite di possesso di volatili provenienti dall’allevamento. Vengono anche rimossi i limiti al numero di autorizzazioni regionali per la creazione di nuovi appostamenti fissi di caccia. Tutte ciò rende impossibile il controllo da parte dei forestali e favorisce il bracconaggio e il traffico illecito dei volatili.

5. Mentre l’Italia si è assunto con l’Unione europea l’impegno del 30% di territorio protetto entro il 2030 come limite minimo, la legge afferma che il 30% è il limite massimo e prevede che sia il Ministero dell’Agricoltura, e non quello dell’Ambiente, a svolgere una funzione di controllo.

6. Le gare di caccia con cani e l’addestramento di cani con abbattimento di fauna selvatica non sono considerati esercizio venatorio e possono essere fatte sia a caccia chiusa sia di notte. L’attività venatoria è, inoltre, estesa anche in primavera, in piena migrazione prenunziale. Ne conseguono il disturbo di specie durante i delicati periodi della nidificazione e l’aumento del rischio di atti di bracconaggio o di uccisione involontaria di specie protette.

7. È prevista la caccia al di fuori dei periodi di caccia previsti per legge nelle aziende faunistico-venatorie (questa opzione è sostenuta dalla Coldiretti).

8. Al posto del parere vincolante di Ispra (l’organo indipendente e scientifico per la protezione dell’ambiente, nell’adozione dei piani venatori delle Regioni) viene introdotto il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, un organo direttamente controllato dal ministero dell’Agricoltura e di nomina politica.

9. Tra i consulenti del ministro Lollobrigida c’è il responsabile caccia di Fratelli d’Italia nella Regione Campania, cui è stato tolto il porto d’armi.

10. Sono dunque disattese le Direttive europee per la conservazione degli uccelli selvatici, delle loro uova e degli habitat sono disattese (Uccelli e Fauna-Flora-Habitat n. 92/43/CEE), il che rafforza la divaricazione tra l’Italia e l’Europa.

Ecco alcuni commenti:

La caccia ai giorni nostri è inutile come sono coloro che la praticano per sport. La natura deve essere tutelata e non distrutta come sta facendo l'essere umano. Forse un po' d'amore in più per il prossimo aiuterebbe chi governa a non essere ottuso! Gli animali sono puri e non sono giocattoli.

La caccia non è un bisogno, non è uno sport ma solo massacro di creature viventi come noi con cui condividiamo l’avventura della vita! Pesiamo alla pace e fraternità.

Gli animali sono esseri innocenti e puri,meritano amore e rispetto,hanno diritto a vivere in pace! La violenza verso gli animali é inaccettabile, è il segno di degrado massimo di una società.

La caccia non è un bisogno, tantomeno uno sport: è solo un inutile massacro senza senso! Basta uccidere senza motivo queste povere creature innocenti!! La natura è casa nostra, dobbiamo sostenerla non distruggerla.

La firma contro la legge spara-tutto si affianca ad altre iniziative che valorizzano la resistenza al globalismo imprenditoriale di Trump e all’europeismo bellicoso alla von der Laeyen:

un sudario per Gaza: l’invito ad esporre lenzuola bianche sui balconi il 24 maggio; queste lenzuola simboleggiano i sudari in cui sono avvolti i cadaveri dei morti sotto i bombardamenti israeliani; la partecipazione ai referendum dell’8-9 giugno; la manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo, organizzata anche da stoprearmeitalia.

Sono ancora i Patagarri a commentare efficacemente la situazione critica in un mashup di Tu vuò fa l’americano di Renato Carosone e di Bella Ciao (https://www.youtube.com/watch?v=NZsL6OHxUME):

Comme te po' capi' chi te vo' bene, si tu le parle miezo americano?

Quanno se fa l'ammore sott' 'a luna, Comme te vene 'ncapa 'e di' "I love you"?

Tutto il mondo è americano, mericano, mericano: quanto bene che si sta!

Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, un’altra guerra scoppierà!

Balliamo o' rock'n'roll, giochiamo a baseball, per non guardare quanto male che ci fa, quanto male che ci fa!

Tutto il mondo è americano, mericano, mericano. Sì, ma quanto durerà?

Sient' a mme, nun ce sta niente 'a fa'. Dove si finirà?…

Una mattina mi son svegliato. O bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l’invasor…

Adolfo Santoro