Vivo all’Elba ed ho lavorato per più di 40 anni come psichiatra; dal 1991 al 2017 sono stato primario e dirigente di secondo livello. Dal 2017 sono in pensione e ho continuato a ricevere persone in crisi alla ricerca della propria autenticità. Ho tenuto numerosi gruppi ed ho preso in carico individualmente e con la famiglia persone anche con problematiche psicosomatiche (cancro, malattie autoimmuni, allergie, cefalee, ipertensione arteriosa, fibromialgia) o con problematiche nevrotiche o psicotiche. Da anni ascolto le persone in crisi gratuitamente perché ritengo che c’è un limite all’avidità.

​Un rituale Lakota per redimere il mondo

di Adolfo Santoro - sabato 05 aprile 2025 ore 09:51

QUELLO CHE TI PROPONGO È UN RITUALE DEI NATIVI AMERICANI LAKOTA, DESTINATO A RINASCERE ATTRAVERSANDO I QUATTRO ELEMENTI: ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO.

IMMAGINA TUTTO IL MONDO IN CERCHIO ATTORNO AD UN FUOCO. L’OFFICIANTE DEL RITO È LO SPIRITO DI JOHN LENNON. GLI AGNELLI SACRIFICALI SONO DONALD, ELON, URSULA E GIORGIA.

ELEMENTO ARIA: IL PENSIERO

JOHN LENNON INTONA LA SEGUENTE STROFA:

Immagina che non ci sia il paradiso (Imagine there's no heaven) -

è facile se ci provi (it's easy if you try) -,

nessun inferno sotto di noi (no hell below us),

sopra di noi solo cielo (above us only sky).

Immagina tutta la gente (Imagine all the people)

Vivere per oggi (living for today) …

INIZIA DONALD: CONFESSO DI AVER CERCATO DI COSTRUIRE UN NUOVO ORDINE COMMERCIALE E FINANZIARIO GLOBALE. HO SEGUITO LE INDICAZIONI DEL “MANUALE PER UNA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE” DI STEPHEN MIRAN. SOGNAVO DI COSTRINGERE IL RESTO DEL MONDO AD INDEBOLIRE IL DOLLARO PER AUMENTARE LA COMPETITIVITA’ USA, USANDO ANCHE LA DIFESA COME LEVA: IL BASTONE DEI DAZI E LA LEVA DELLA PROTEZIONE CON LE ARMI. SOGNAVO “AMERICA GREAT AGAIN!”

PROSEGUE ELON: CONFESSO DI AVER CERCATO DI SOSTITUIRE IL MONDO VERO CON UN MONDO FALSO. COMPRENDETEMI: HO PAURA DEI RAPPORTI VERI! HO LETTO SPINOZA, MA L’HO LETTO MECCANICAMENTE!

PROSEGUE URSULA: CONFESSO DI AVER CREDUTO CHE LA RUSSIA È UNA MINACCIA SENZA PRECEDENTI E CHE HO TEORIZZATO FINO AD UN SECONDO FA LA VITTORIA MILITARE PROMUOVENDO UN RIARMO FINO AD 800 MILIARDI. SONO RIUSCITA COSI’ A SMUOVERE I “VOLENTEROSI” DI TRE NAZIONI – INGHILTERRA, FRANCIA GERMANIA –, I CUI LEADER ERANO A PICCO NEI FAVORI POPOLARI: LA PROPAGANDA DI GUERRA, SI SA, SMUOVE IL SANGUE DELLE GRANDI NAZIONI EUROPEEE E FA RIGUADAGNARE CONSENSI! DEL RESTO LO SAPETE ANCHE VOI ITALIANI, PERCHÈ HO OTTENUTO IL PLAUSO DI POLITICI DEL CALIBRO DI CARLO CALENDA, LETIZIA MORATTI, LUCIA ANNUNZIATA, STEFANO BONACCINI, ANTONIO DECARO, DARIO NARDELLA, PINA PICIERNO, SANDRO RUOTOLO, ALESSANDRO ZAN E NICOLA ZINGARETTI. QUESTI ECCELSI POLITICI HANNO FIRMATO UN DOCUMENTO IN CUI INVITAVANO GLI STATI MEMBRI DELL’UE A FORNIRE ALMENO LO 0,25% DEL LORO PIL ANNUO, AD ATTACCARE (NEI FATTI) IL TERRITORIO RUSSO, A INVESTIRE ALMENO IL 3% DEL PIL NELLA “DIFESA”, A RIEDUCARE I CITTADINI ALL’”ECONOMIA DI GUERRA” – E, DEL RESTO, LA VIDEOGIORNALISTA CON L’ELEMETTO, LILLI GRUBER, LO STA GIA’ FACENDO - (IL TUTTO RISPETTANDO I PARLAMENTI E LE DEMOCRAZIE!!!)! NON LAMENTATEVI: I POLITICI DI CUI SOPRA LI AVETE ELETTI VOI E LA GRUBER VE LA SCIROPPATE VOI!

CONCLUDE GIORGIA: MI TACCIO, PERCHÈ ALTRIMENTI PERDO IL MIO 30% DI FAVORE DEGLI ITALIANI E SE LO PRENDE SALVINI!

ELEMENTO ACQUA: LE EMOZIONI

JOHN LENNON INTONA LA SEGUENTE STROFA:

Immagina che non ci siano paesi (Imagine there's no countries) –

non è difficile da fare (it isn't hard to do) –,

niente per cui uccidere o morire (nothing to kill or die for).

E nemmeno la religione (And no religion too) …

Immagina tutta la gente (Imagine all the people)

vivere la vita in pace (living life in peace) …

Si può dire che sono un sognatore (You may say I'm a dreamer),

ma non sono l'unico (but I'm not the only one).

Spero che un giorno ti unirai a noi (I hope someday you'll join us)

e il mondo sarà uno solo (And the world will be as one) …

DONALD (PIANGENDO): HO AVUTO UN’INFANZIA DIFFICILE! IL MIO BULLISMO È UNA CONSEGUENZA DEL FATTO CHE SONO STATO BULLIZZATO NELLA MIA INFANZIA! SONO DISCENDENTE DI EMIGRANTI E MIO FRATELLO È MORTO PER ALCOLISMO … MIO PADRE ERA UN IMMOBILIARISTA, TUTTO EGOCENTRISMO E SOLDI … SE NON CI FOSSE STATO SUPERMAN, QUELLO DEI FUMETTI, SAREI STATO UN ORFANO … FAI I CONTI CON TUTTO QUESTO!

ELON (PIANGENDO): HO AVUTO UN’INFANZIA DIFFICILE! IL MIO BULLISMO È UNA CONSEGUENZA DEL FATTO CHE SONO STATO BULLIZZATO NELLA MIA INFANZIA! MIO PADRE È UN SADICO, RAZZISTA, FISSATO CON I DIAMANTI ED ERA QUASI SENZA FISSA DIMORA. SONO STATO BULLIZZATO DAI MIEI COMPAGNI DI SCUOLA PERCHÈ AVEVO ATTEGGIAMENTI SIMILI A QUELLI DI MIO PADRE … SE NON CI FOSSERO STATI I VIDEOGIOCHI, SAREI STATO UN ORFANO … FAI I CONTI CON TUTTO QUESTO!

URSULA (PIANGENDO): HO AVUTO UN’INFANZIA DIFFICILE! IL MIO BULLISMO È UNA CONSEGUENZA DEL FATTO CHE SONO STATO BULLIZZATA NELLA MIA INFANZIA! SONO FIGLIA DI UN FUNZIONARIO DELL’UNIONE EUROPEA, QUELL’UNIONE CHE È STATA SOLO UN’UNIONE MONETARIA E MAI UN DIALOGO DI COOPERAZIONE TRA I POPOLI. DEL RESTO, CHE TI ASPETTAVI DA ME? SONO ARIDA COME LA MIA INFANZIA E COME LA MIA ATTUALITA’ ARISTOCRATICA E LA MIA DEPRESSIONE È BEN MASCHERATA DALLA MIA RABBIA E DALLA MIA INSONNIA!

GIORGIA (PIANGENDO): HO AVUTO UN’INFANZIA DIFFICILE! IL MIO BULLISMO È UNA CONSEGUENZA DEL FATTO CHE SONO STATO BULLIZZATA NELLA MIA INFANZIA! UN PADRE ABBANDONANTE … ERO UNA BIMBA OBESA … PER IMPARARE A DIFENDERMI SONO ANDATA IN PALESTRA, E LE PALESTRE, SI SA, SONO PIENE DI FASCISTI … DEVO CONVENIRE CHE UNA DONNA AL POTERE NON FA DIFFERENZA CON UN UOMO AL POTERE, SE SI CONTINUA AD ESSERE SERVI DEL POTERE!

ELEMENTO TERRA: VEDERE IL VERO

JOHN LENNON INTONA LA SEGUENTE STROFA:

Immagina di non avere alcun possesso (Imagine no possessions).

Mi chiedo se puoi (I wonder if you can).

Non c'è bisogno di avidità o fame (No need for greed or hunger).

Una fratellanza umana (A brotherhood of man).

Immagina tutta la gente (Imagine all the people)

condividere tutto il mondo, tu (sharing all the world, you),

tu puoi dire che sono un sognatore (you may say I'm a dreamer),

ma non sono l'unico (but I'm not the only one).

Spero che un giorno ti unirai a noi (I hope someday you'll join us),

e il mondo vivrà come uno (and the world will live as one) …

DONALD: NEL TAO C’È SCRITTO “GLI ESSERI GIUNGONO AL CULMINE DELLA FORZA, POI DECLINANO”. E COSI’ STA SUCCEDENDO A ME E ALL’AMERICA. NON SIAMO PIU’ IL FARO DEL MONDO. LA MAGGIOR PARTE DEI GIOVANI AMERICANI È DEPRESSA, OBESA, DROGATA, INTOLLERANTE, SUPERFICIALE, POCO ISTRUITA E CON LA FAMIGLIA D’ORIGINE DISFATTA. CI RESTANO I MUSCOLI E LE ARMI (E I MUSCOLI SONO GONFIATI DAGLI STEROIDI). SIAMO UNA NAZIONE SENZA FUTURO! COME IL DOLLARO!

ELON: CONFERMO LA STORIA DEL TAO! È UNA VITA CHE SCAPPO … DAL SUDAFRICA, DAL CANADA, DALLA CALIFORNIA … MI RESTA MARTE (MA MI PENTO DI AVER INQUINATO LO SPAZIO CON I MIEI GIOCATTOLI!)! ALLE MIE SPALLE C’È UNA BULIMIA IMMAGINATIVA, CHE AVREBBE MERITATO MIGLIORE SORTE DEL FARE FIGLI IN LABORATORIO E DI UN IMPIANTO DI NEURALINK NEL CERVELLO ALTRUI! MI RENDO CONTO CHE LA SCIENZA VA DISCIPLINATA, ALTRIMENTI TUTTO VA IN ROVINA, ANZI TUTTO ECOLOGICAMENTE!

URSULA: PENSO DI RITIRARMI DALLA POLITICA E DI RIFLETTERE DI PIU’ SUL TAO … È UN PARADOSSO PER ME DOVER IMPARARE DAI CINESI! MI RENDO PERO’ CONTO CHE UNA DONNA AL POTERE NON FA DIFFERENZA CON UN UOMO AL POTERE, SE SI CONTINUA AD ESSERE SERVI DEL POTERE!

GIORGIA: MI TACCIO … TANTO NON HO COMPRESO QUASI NIENTE DELLA VITA, IVI COMPRESO QUELLO CHE VOLEVA DIRE IL NOSTRO OFFICIANTE, JOHN LENNON!

ELEMENTO FUOCO: LA PURIFICAZIONE

JOHN LENNON CONCLUDE CON QUESTA CANZONE, MENTRE I QUATTRO AGNELLI SACRIFICALI SI IMMERGONO NEL FUOCO E SVANISCONO:

Uno, due, tre, quattro! (One, Two, Three, Four!).

Tutti ne parlano (Everybody's talking about)

Bagismo, Shagismo, Dragismo, Madismo, Ragismo, Tagismo (Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism),

questo-ismo, quello-ismo, ismo ismo ismo (this-ism, that-ism, ism ism ism).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutti ne parlano (Everybody's talking about):

ministro, sinistro, ringhiere e contenitori di metallo (minister, sinister, banisters and canisters),

vescovi, pesci-spada, rabbini e occhi-pop, ciao ciao ciao ciai (bishops, fishops, rabbis, and pop-eyes, bye bye, bye byes).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutti ne parlano (Everybody's talking about)

rivoluzione, evoluzione, masturbazione, flagellazione, regolazione (revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation)

integrazioni, mediazioni, Nazioni Unite, complimenti (integrations, mediations, United Nations, congratulations).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutti ne parlano (Everybody's talking about): John e Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Derek Taylor, Norman Mailer, Allen Ginsberg, Hare Krishna - Hare Hare Krishna …

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Ognuno ora vada avanti (Everybody now come on)

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Andiamo insieme (Come together)

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Puoi ottenerlo domani (You can get it tomorrow).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

Tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace (All we are saying is give peace a chance).

CHE ASPETTI ANCHE TU A SEGUIRE IL PERCORSO ARIA-ACQUA-TERRA ED, INFINE, A DISSOLVERE LA TUA IDENTITA’ NEL FUOCO?

PUOI RIPETERE NELL’IMMAGINAZIONE QUESTO RITO ALL’INFINITO FINCHÈ TUTTO IL MONDO NON SI SARA’ REDENTO.

Adolfo Santoro