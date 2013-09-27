Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:00 METEO:POGGIBONSI18°29°  QuiNews.net
Qui News valdelsa, Cronaca, Sport, Notizie Locali valdelsa
domenica 31 agosto 2025

RACCOLTE & PAESAGGI — il Blog di Marco Celati

Marco Celati

MARCO CELATI vive e lavora in Valdera. Ama scrivere e dipingere e si definisce così: “Non sono un poeta, ma solo uno che scrive poesie. Non sono nemmeno uno scrittore, ma solo uno che scrive”.

Vedi tutti gli articoli del blog di Marco Celati

Nuvole

Condividi

di Marco Celati - domenica 31 agosto 2025 ore 07:00

Il mio nonno paterno Gastone, detto Gasto, cameriere e fumatore, aveva un soprannome: lo chiamavano Sor Modesto Tranquillini. Che poi tanto tranquillo sembra non sia nemmeno stato, almeno a detta della moglie. E sua moglie, la nonna Clelia, vulgo Crelia, casalinga, perpetua e ricamatrice, era chiamata in famiglia Sor’Umiliana Oimmei. Modesto Tranquillini e Umiliana Oimmei facevano una bella coppia e stavano con nostro padre e nostra madre. Quando Gastone partì per il fronte, nella prima guerra mondiale, regalò alla Clelia una medaglietta da appendere al collo. Era un portafortuna per entrambi, un simbolo laico; strano per due ferventi cristiani. I ciondoli erano due: due metà di un quadrifoglio e sul retro di ciascuna c’era scritto “divisi, ma sempre uniti”.

Gastone tornò dal fronte vivo, ma con i polmoni malandati, per le sofferenze della vita in trincea e anche per le sigarette. Morì che ero molto piccolo. Ma appena in tempo perché lo ricordassi. La Crelia invece visse a lungo e accompagnò la crescita di tutta la famiglia, sorella e fratelli che vennero dopo.

Anche il nonno materno Umberto, detto Amberto, per i nipoti Berto, aveva fatto la prima guerra mondiale. Bersagliere, fu insignito della Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto. Era contadino e in casa faceva gli ombrelli. A quel tempo pioveva in modo più regolare di ora. Sua moglie, Isabella, la nonna Lisa, era casalinga. Tirava un arrosto di coniglio(lo) che nemmeno alla sagra di Treggiaia… E cucinava le chiocciole con la cotenna del maiale e un sugo che davano assuefazione. Stavano Fordelponte, alle case popolari. I nostri vecchi erano forti. Migliori di noi, quando saremo vecchi. Che vecchi già lo siamo e infatti siamo peggiori.

Tutte le vite passano, scorrono, se ne vanno. Solo le guerre -prima e dopo quella dei nonni Gasto e Berto- sembra non passino mai. Infuriano ancora e noi sappiamo solo ripetere "si vis pacem, para bellum" che c’hanno fatto anche un fucile: il parabello. "Col parabello in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto ritornerò", faceva una vecchia canzone partigiana. E io penso "ubi solitudinem faciunt, pacem appellant" che era Tacito, nel senso dello storico, e “solitudinem” sta per deserto, ma chissà.

“Perché non torni tempo passato, perché non torni tempo perduto?”. Chiesero il poeta e il cantore. Perché, appunto, sono passato e perduto -rispose il tempo- e che ve ne fate voi di me? Non sono stato migliore e tanto da me non imparate nulla. E allora conservate il presente e beccatevi ‘sto futuro. E ‘sti cazzi! E s’intuiva che c’era dell’astio nella sua voce fioca.

"Vanno, vengono, a volte si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo". Le nubi. Portate dal maltempo che ci punisce o spinte da venti guerrieri, scure come la pece, coprono la luna, il sole e le altre stelle. Quando sono bianche prendono forme fantastiche e i bambini ci giocano. E a noi resta addosso una voglia di pioggia.

Tutto quello che c’era da sbagliare l’ho sbagliato. Non mi sono fatto mancare nulla. Aveva ragione Mark Twain: i due giorni più importanti della vita sono quello in cui nasci e quello in cui scopri perché. Ma scoprirlo raramente succede e allora, per un attimo, ti senti carico e leggero. Allegro e generoso come un albero da frutto.

Marco Celati

Pontedera, Agosto 2025

L’invocazione di tornare, rivolta al tempo passato e perduto, è da una poesia in dialetto gallurese -sarebbe meglio dire lingua- di Agostino Pes, detto Don Baignu, prete e poeta sardo, amante della vita e mi fermo qui. Fu chiamato “Catullo gallurese”, visse nel settecento e la sua richiesta da allora non ha avuto ancora risposta.

"Le nuvole", poesia di Fabrizio De André

https://youtu.be/q_hded5ZirQ?si=Zycg2ZG4nB1ngAwi

Marco Celati

Condividi

Articoli dal Blog “Raccolte & Paesaggi” di Marco Celati

Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Siena

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Attualità

Caso di Dengue, disinfestazione straordinaria

Attualità

Covid, nessun decesso e 35 nuovi contagi