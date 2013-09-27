Vivo all’Elba ed ho lavorato per più di 40 anni come psichiatra; dal 1991 al 2017 sono stato primario e dirigente di secondo livello. Dal 2017 sono in pensione e ho continuato a ricevere persone in crisi alla ricerca della propria autenticità. Ho tenuto numerosi gruppi ed ho preso in carico individualmente e con la famiglia persone anche con problematiche psicosomatiche (cancro, malattie autoimmuni, allergie, cefalee, ipertensione arteriosa, fibromialgia) o con problematiche nevrotiche o psicotiche. Da anni ascolto le persone in crisi gratuitamente perché ritengo che c’è un limite all’avidità.

​Pupazzi!

di Adolfo Santoro - Sabato 17 Gennaio 2026 ore 08:00

Pubble, la vignettista, che perfino l’Intelligenza Artificiale individua come voce satirica originale e controversa nel panorama digitale italiano, che usa la matita per fare informazione alternativa con un approccio critico e coraggioso, spesso definito "l'imbannabile", nel suo blog ha pubblicato uno short che recita così:

Con la questione Iran abbiamo scoperto una cosa: che siamo circondati da anime belle. Tutti sul pulpito a fare la morale. “Fratelli d’Italia” che fa la morale alla Flotilla (compare un’immagine del citato gruppo politico che recita “PER L’IRAN NON LI ABBIAMO VISTI SALPARE”). Eh, eh! Chiedono dimostrazioni di coerenza a cittadini comuni che comunque non contano una cippa, mentre fanno i finti indignati, il governo continua allegramente a commerciare con gli Ayatollah (compare una seconda immagine che recita “ESPORTAZIONI ITALIANE IN IRAN: DATI 2024 E PROSPETTIVE FUTURE Nel 2024 l’Italia ha mantenuto un forte legame commerciale con l’Iran, segnando un interscambio UE-Iran di circa 3,77 miliardi di euro nei primi 10 mesi con l’Italia al secondo posto tra i partner europei a 585 milioni di euro di export …) … Siete gli stessi? No, perché a ‘sto punto, prima di chiedere alla Flotilla, potreste chiedere direttamente alla vostra premier: un bell’annuncio che da domani interrompemo tutto. Oppure, meglio ancora, fatela voi una bella Flotilla, fatecela vede’ ‘sta coerenza, ‘sta morale! Ce vengo pure io se la fate! Pupazzi! … Sul pulpito della condanna delle violenze gli stessi che per due anni hanno negato il genocidio a Gaza, gli stessi che negavano le bombe sui civili, che l’altro ieri godevano che un agente dell’ICE avesse sparato in testa a una donna a Minneapolis! La morale sulla violenza! Almeno la decenza di starsi zitti! Perché quello che a voi ve fa paura è che ci sia gente davvero libera che li riconosce tutti i regimi: sia quelli col turbante nero, sia quelli in giacca e cravatta. Né con gli USA, né con Israele, né con i Pahlavi e nemmeno con gli Ayatollah! E, meno che mai, con voi talebani da tastiera, che la morale s’accende solo quando (…). E sapete voi la vostra morale dove la potete mettere? …

Insomma la stessa ipocrisia che permette di condannare a parole il genocidio di Gaza e di continuare nei fatti gli affari di armi con Israele e di continuare a non chiarire la storia dello spyware dell’azienda israeliana Paragon, che, con licenza con il governo italiano, ha spiato una novantina di giornalisti, attivisti, uomini della finanza e perfino un parroco che aveva contatto con papa Francesco. Pupazzi! Cioè, a dire, marionette manovrate da mani nascoste! Uomini senza dignità!

E, sempre da Pupazzi!, YouTube ha sanzionato Neutrality Study e Glenn Diesen che, per contenuti che negano eventi di cronaca/storici e per disinformazione dannosa, in particolare riguardo alla guerra in Ucraina, avrebbero violato le politiche di questa piattaforma di proprietà di Google. Già nello scorso maggio il canale Frontezero era stato punito da un algoritmo di YouTube con 90 giorni di demonetizzazione senza dire quali video fossero stati giudicati problematici.

È, insomma, la stessa accusa di putinismo, di cui sono stati e sono oggetto, tra gli altri, Alessandro Orsini, Marco Travaglio, Angelo D’Orsi, Luciano Canfora, Alessandro Barbero. L’atteggiamento di cercare di individuare il nemico in patria è particolarmente presente nella sinistra europea, ad esempio nel livido conduttore di Piazza Pulita, che aizza contro Jeffrey Sachs il cane legato alla catena nel suo cortile … e che non lascia parlare lo scienziato Carlo Rovelli quando accenna al colpo di stato di Maidan, organizzato dalla CIA in Ucraina nel 2014 ed ammesso dallo stesso segretario della Nato Stoltenberg. Questa sinistra non osa ammettere che quella d’Ucraina, quella di Gaza e le altre guerre moderne sono guerre per procura tra le superpotenze, guerre a pezzi come diceva papa Francesco: gli imperi non possono, per la deterrenza atomica, scontrarsi tra loro e allora creano campi di battaglia in cui migliorare i loro armamenti convenzionali. E l’Europa è il principale campo di battaglia, disposta all’Eurosuicidio, come lo chiama Gabriele Guzzi: un contesto in cui, grazie a un Riarmo folle, la popolazione è gradualmente sempre più affamata e decimata, per conto terzi, dalla preponderanza dei missili russi. Non osa ammettere, questa sinistra, che il principale autore della carneficina ucraina è proprio l’Europa che ha aizzato l’Ucraina in una guerra impossibile. Come non osa ammettere che il complice della carneficina in Iran è proprio Trump che aizza ad una ribellione impossibile il popolo iraniano.

Chi è Pascal Lottaz, il blogger di neutrality studies? È un Professore Associato presso l'Università di Kyoto, dove studia la neutralità nelle relazioni internazionali e dirige una rete di ricerca sulla neutralità. Il che è coerente con la sua nazione di nascita: la Svizzera, che è costituzionalmente neutrale. Ricordo al proposito che la Svizzera ha recentemente negato all’UE l’utilizzo dei 100 miliardi di dollari degli asset russi depositati nelle sue banche: la Svizzera non l’ha fatto, ovviamente, per motivi umanitari, ma per continuare ad essere il salvadanaio della finanza globale, in difficoltà negli ultimi periodi in quanto altri paradisi, come Dubai, si sono rivelati competitori agguerriti. Anche Lottaz, come Fronte sero, è rimasto angosciato dall’algoritmo ignoto, che governa due miliardi di visitatori di YouTube e che ha fatto sparire 800 video di neutrality studies in lingua inglese. Lottaz ha avuto la gentilezza di informarci delle centinaia di falsi blogger, creati dall’Intelligenza Artificiale, che su YouTube fanno dire notizie false usando l’imitazione di persone reali, ma ciò non toglie che YouTube possa fare censura. La storia di Pascal Lottaz è finita bene: dopo 16 ore YouTube ha riconosciuto il proprio errore ed ha riammesso Neutrality Studies sul canale, per cui ha potuto affermare Abbiamo bisogno di una società senza paura.

Vengo ora a rispondere all’altra domanda: Chi è Glenn Diesen? È un politologo norvegese nel suo Paese, attivo in un partito definito filo-russo. Al di là di Pascal Lottaz, Diesen sembra il vero obiettivo della censura di YouTube. Diesen ha comunque reagito accusando YouTube di censura e ha continuato a difendere il suo lavoro come analisi legittima, spostando parte della sua attività su altre piattaforme per aggirare le restrizioni. È finito così a far parte della nutrita schiera di blogger che sono stati bloccati in Ucraina, in Russia e nel Regno Unito.

Ecco un contenuto di Diesen, sanzionabile da parte di YouTube: l’intervista a Patrik Baab, un giornalista di guerra tedesco, che ha scritto, tra l’altro, anche il libro Propaganda pressing: come i media e gli scrittori a pagamento ci spingono verso le guerre. Diesen ha affermato presentando Baab: Le narrazioni di guerra devono sempre elevate al di sopra della realtà. E questo crea problemi non solo per i giornalisti come te, ma anche per gli accademici come me, quando ci è permesso di sostenere qualsiasi tesi quando arriviamo alla conclusione “giusta”, quella allineata con la “verità ufficiale”.

Non è possibile qui esaminare l’analisi approfondita di Baab: il complesso meccanismo della selezione della formazione e della pratica dei giornalisti indirizzati verso la disinformazione della propaganda. È più economico che io riporti l’opinione di Massimo Cacciari in merito alla dissennata politica europea:

Qual è la loro volontà? La volontà è far vincere sul campo l’Ucraina? Costituiscano un esercito europeo e vadano a combattere in Ucraina! Ritengono che la Russia sia un potenziale aggressore dell’intera Europa? Ritengono che la Russia sia un pericolo per le nostre democrazie? Bene! Costituiscano un esercito, diano il comando all’Eisenhower di turno e partano … Avete la volontà di giungere a un accordo? Allora abbiate la cortesia di dirmi quali sono i punti fondamentali su cui voi pensate di organizzare, di predisporre un tavolo di trattativa. Ditemi quali sono i punti irrinunciabili, i punti fondamentali! Comunicateli all’opinione pubblica, visto che siete governi di democrazie, informatemene. Visto che non siete Putin, visto che non siete uno stato totalitario, dammi delle informazioni! … Questa è volontà, se no la tua volontà è volontà di niente! Che cosa si dimostra in modo lampante in questa situazione: quello che ormai da anni è evidente, anche a prescindere da questa tragedia! E cioè che l’Europa politica non esiste: non solo non esiste perché non c’è nessuna unità politica neanche sulle faccende interne, e neanche sulle strategie internazionali. … Ma perché ci sono opposizioni in Italia contro questa sciagurata strategia europea nei confronti della tragedia in Ucraina? Mi risulta che tre quarti del PD abbia votato per il riarmo! O mi sbaglio? … Un riarmo in queste condizioni! Senza un esercito comune, senza strategia comune, tu decidi di aumentare le spese per il riarmo, di aumentare il deficit, in queste condizioni politiche europee? Capisci che è una sciagura? Capisci che è una politica sciagurata? Lo capisce anche un bambino!

L’unica spiegazione possibile del ragionamento di Cacciari è che i tre quarti del PD sono meno che bambini: pupazzi!

Che aspettano i dirigenti del PD a segnalare all’algoritmo di Google le parole di Cacciari per contenuti che negano eventi di cronaca/storici. Pupazzi!

Adolfo Santoro

