Vivo all’Elba ed ho lavorato per più di 40 anni come psichiatra; dal 1991 al 2017 sono stato primario e dirigente di secondo livello. Dal 2017 sono in pensione e ho continuato a ricevere persone in crisi alla ricerca della propria autenticità. Ho tenuto numerosi gruppi ed ho preso in carico individualmente e con la famiglia persone anche con problematiche psicosomatiche (cancro, malattie autoimmuni, allergie, cefalee, ipertensione arteriosa, fibromialgia) o con problematiche nevrotiche o psicotiche. Da anni ascolto le persone in crisi gratuitamente perché ritengo che c’è un limite all’avidità.

Il corridoio blu

di Adolfo Santoro - Sabato 06 Giugno 2026 ore 07:30

Foto di: https://www.vaielettrico.it/

Il Convegno il CORRIDOIO BLU sull’elettrificazione dei traghetti si terrà lunedì 15 giugno, dalle ore 10 alle ore 16, alla Sala Nervi (ex-Gattaia) di Portoferraio.

Il Convegno è organizzato da Transport & Environment (T&E) con la collaborazione dei Cittadini per l’Aria.

Che cos’è T&E (Transport & Environment)? È la principale organizzazione non governativa (ONG) europea che si occupa di promuovere politiche di trasporto sostenibile ed ecologiche, con l’obiettivo di azzerare le emissioni del settore.

Che cos’è Cittadini per l'Aria? È un’associazione italiana (ONLUS) nata a Milano nel 2015 che si batte per il diritto a respirare aria pulita e per la tutela dell’ambiente urbano. Il suo scopo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana.

Ecco il Programma del Convegno:

Ore 10 – 10,10

Tiziano Nocentini Sindaco di Portoferraio Apertura e saluti istituzionali

Ore 10,10 – 10,30

Carlo Tritto Sustenaible Fuels Manager, T&E Italia Presentazione T&E: Analisi tecnica ed economica del potenziale di elettrificazione dei traghetti in Italia

Ore 10,30 - 11,30

Panel 1 #: Quali opportunità per il sistema paese: le prospettive per le istituzioni?

Patrizia Scarchilli presente da remoto in video collegamento Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Davide Gariglio Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale David Barontini presente da remoto in video collegamento Assessore Ambiente Regione Toscana Andrea Cocco presente da remoto in video collegamento Autorità di Regolazione dei Trasporti

Ore 11,30-12,15

Panel 2 #: Come passare dalle parole all’azione?

Guido Befani Università di Teramo Prospettive regolatorie normative Sara Salomone & Marco Gallo RSE Spa Università di Genova Elettrificazione dei traghetti: una rotta già tracciata. Sfide, tecnologie e soluzioni John Scanu Econboard AURORA Un progetto e una realizzazione pilota

Ore 12,15 – 12,30

Coffee Break

Ore 12,30 – 12,45

Keynote speech (relazione principale)

Attilio Massa presente da remoto in video collegamento Commissione UE, Policy Officier DG MOVE

Ore 12,45 – 13,15

Panel 3 #: Quali opportunità per l’impresa?

Damiano Landi TERNA Spa Edoardo D’Andrea Confitarma

Ore 13,15 - 14,30

Light Lunch A Buffet

Ore 14,30 – 15,30

Panel 4 #: I benefici dell’elettrificazione dei traghetti sul territorio e per l’essere umano.

Introduzione e moderazione a cura di Adolfo Santoro (Psichiatra e Psicoterapeuta)

Carla Ancona Epidemiologa del Servizio Sanitario del Lazio L’ambiente nei porti in Italia. Risultati del progetto SALPIAM. Paolo Marzorati Direttore Sanitario Ospedale di Portoferraio Transizione marittima verde e salute pubblica Matteo Arcenni Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Il turismo sostenibile

Ore 15,30 – 16,00

Chiusura dei lavori

Rossana Bacci Assessore all’Ambiente del Comune di Piombino Andrea Boraschi Direttore T&E Italia

All’interno del Convegno si parlerà, più o meno esplicitamente, della possibilità della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile di Porto (CERP). Nel caso sia realizzata questa possibilità i Cittadini di Portoferraio potrebbero partecipare come consumatori (consumers) o come produttori/consumatori (prosumers) alla CERP. All’interno del Convegno sono co-presenti i soggetti che dovrebbero accordarsi per l’impegno verso la CERP: l’Autorità Portuale, Terna e il Sindaco di Portoferraio.

La CERP rientra infatti

1) nei compiti dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) per decarbonizzare i porti (e adempiere ai mandati europei),

2) negli interessi di Terna che ha bisogno di flessibilità e accumulo virtuale sulle reti insulari e costiere per stabilizzare il sistema,

3) negli interesse del Comune di Portoferraio, che intenda destinare una quota dell’energia prodotta dalle aree di propria competenza a combattere la povertà energetica delle famiglie del comune o a azzerare le bollette delle scuole, degli impianti sportivi comunali e di altre istituzioni.

Ai fini dell'organizzazione e dell’operatività di una CERP, è fondamentale distinguere tra la funzione regolatoria (legata alla Cabina Primaria, che è situata, a Portoferraio, in via della Ferriera, nella Zona Industriale) e la funzione operativa/tecnica (legata a sistemi di accumulo del BESS (Battery Energy Storage System), situato in viale Teseo Tesei, dietro la Coop di Portoferraio).

Perché la Cabina Primaria è centrale? Secondo la normativa italiana (attraverso il Gestore Servizi Energetici - GSE), il perimetro di una CER è definito univocamente dalla zona di bassa/media tensione servita dalla medesima Cabina Primaria: tutti i membri della comunità (produttori e consumatori) devono essere connessi alla rete elettrica che fa capo a quella specifica Cabina Primaria. Senza di essa, la CER non ha validità giuridica e non può accedere agli incentivi economici del GSE per l’energia condivisa. Non è solo un punto geografico, ma il confine elettrico che delimita chi può far parte della Comunità. Le zone che rientrano nel perimetro della Cabina Primaria sono il Centro di Portoferraio e l’Area del porto, la Zona Industriale e Commerciale, le Aree residenziali adiacenti. Queste zone includono, oltre alle abitazioni, pubbliche istituzioni (edifici della pubblica amministrazione, scuole, centri sportivi comunali etc), zone militari (tra cui l’area della Finanza, che ha interi e grandi edifici inutilizzati), la Zona del vecchio ospedale (il cui ampio edificio è inutilizzato), la Zona Industriale (in cui esistono anche capannoni, che dovrebbero essere bonificati dall’amianto, per cui sarebbe possibile la richiesta di un finanziamento aggiuntivo), numerosi Centri Commerciali.

Il BESS è il sistema di accumulo, che permette di ottimizzare l’autoconsumo della Comunità: invece di immettere in rete l’energia prodotta in eccesso durante le ore di picco (ad esempio, durante il giorno con il fotovoltaico), il BESS la stocca per renderla disponibile quando la richiesta della Comunità è più alta (es. la sera).

Qual è il vantaggio della costituzione della CERP e della partecipazione alla CERP? Il vantaggio è fornito dalla stagionalità: durante l’estate l’energia potrebbe essere diretta soprattutto al sistema di cold ironing-BESS, durante l’inverno potrebbe essere diretta soprattutto al consumo della Comunità di Portoferraio (Cittadini e Istituzioni pubbliche e private).

Adolfo Santoro

