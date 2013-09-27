Ex prof. di Lettere e di Storia dell’arte, ex bibliotecario; ex giovane, ex sano come un pesce; dilettante di pittura e composizione artistica, giocatore di dama, con la passione per gli scacchi; amante della parola scritta

Il più stupido dei mondi possibili

di Nicola Belcari - Martedì 19 Maggio 2026 ore 08:00

La famosa espressione del filosofo secondo cui il nostro sarebbe il migliore dei mondi possibili ha trovato estimatori e detrattori (il più caustico Voltaire), per noi (io e un altro?) resta in sospeso; semmai nutriamo il dubbio se questo non sia il più stupido dei mondi possibili.

Stupidità, cattiveria, finzione, ingiustizia sono “quadriga imperiale” o i quattro cavalieri dell’Apocalisse del moderno. Altre epoche sono state altrettanto malvagie e ancora di più ingiuste ma la stupidità che non è una novità non è sproporzionata rispetto al cammino secolare del progresso? Non era normale attendersi un miglioramento corrispondente al progredire della scienza e della tecnica? Alla luce dell’esperienza di tutte le catastrofi che la storia ricorda.

La stupidità è sempre stata al potere, mai sostituita dall’immaginazione come da proposta passata di moda, naturalmente al servizio dell’interesse e del calcolo, nel passato non sempre toccava il popolo grazie alla sua totale ignoranza, “dotta ignoranza” (per parafrasare il Cusano) escluso e all’oscuro della vita culturale, civile, politica. La vita si esauriva in famiglia, nel lavoro dei campi, nell’orizzonte del piccolo paese.

La stupidità peggiore del popolo (anche coltivata dai media) sarebbe quella di credere alla propaganda dei mercanti della guerra e degli armamenti, per fortuna e suo merito poco efficace, mentre càpita sia a volte vittima della demagogia.

Pipistrelli, topi, zanzare dispensano virus per la scienza invincibili come spiegano i virologi televisivi, presenza poco rassicurante che suscita grigio sconforto e spinge a istintivi e irrazionali gesti di scaramanzia: i problemi non vengono mai soli.

Se … Oggi Lizzy sposerebbe Wickham invece di Darcy; Romeo e Giulietta si farebbero le corna con i migliori amici l’uno dell’altra; Raffaello lancerebbe uova marce sulla tela invece di affaticarsi con la Madonna del Cardellino. Speriamo che qualcuno per festeggiare l’ultimo dell’anno non faccia esplodere un’atomica per sbaglio.

Don Rodrigo, molestatore timido di quando la legge non era uguale per tutti e quelli come lui facevano il bello e il cattivo tempo, oggi avrebbe procacciatori di fanciulle, recalcitranti o non, più efficienti dei suoi sgherri inconcludenti, detti bravi, senza ricorrere alla molestia di uno sguardo inopportuno.

Pascoli si sarebbe affidato ai programmi d’intrattenimento poliziesco e d’inchiesta su fatti di cronaca nera per il caso irrisolto dell’assassinio del padre. Petrarca avrebbe partecipato con Laura a un reality show per mettere alla prova il proprio rapporto sentimentale. Boccaccio come cuoco stellato avrebbe raccontato le ricette del convento. Gli alchimisti anziché maniaci inoffensivi, casuali scopritori di sostanze chimiche, mesterebbero nelle ampolle dei loro laboratori invisibili agenti confezionando calamità intercontinentali e planetarie.

Infine. Nessuna differenza per i quei governanti: continuerebbero, continuano, continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto a danno dell’umanità.

Nicola Belcari

