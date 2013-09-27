Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:00 METEO:POGGIBONSI6°  QuiNews.net
Qui News valdelsa, Cronaca, Sport, Notizie Locali valdelsa
Martedì 06 Gennaio 2026

SORRIDENDO — il Blog di Nicola Belcari

Nicola Belcari

Ex prof. di Lettere e di Storia dell’arte, ex bibliotecario; ex giovane, ex sano come un pesce; dilettante di pittura e composizione artistica, giocatore di dama, con la passione per gli scacchi; amante della parola scritta

Vedi tutti gli articoli del blog di Nicola Belcari

La ricreazione è finita

Condividi

di Nicola Belcari - Martedì 06 Gennaio 2026 ore 08:00

La “società è liquida”. E noi ci siamo dentro, verrebbe da dire, immersi fino al collo. Solo che Zygmunt Bauman non ha specificato la natura del liquido per delicatezza d’animo, carità di patria o gentile pudore. Sono acque reflue, pozzo nero, bottino o peggio, ma non c’è bisogno di tradurre in volgare, s’è capito.

Finora élites dominanti nazionali o sovranazionali, grandi finanzieri e mega-imprenditori potevano arricchirsi sfruttando il lavoro o coi debiti che qualcuno pagherà e si sono accontentati. Ora è arrivato il momento di produrre e vendere armi? Che come i farmaci hanno prezzi poco contrattabili e dunque redditizi. E se ci fosse bisogno di fare la guerra? La subiremo noi.

Se “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi” (Carl von Clausewitz) oggi la politica non è affarismo su scala globale?

Politici proni ad altrui decisioni e giornalisti fiancheggiatori avranno il compito di far credere che sia inevitabile, da amanti della pace.

Il circolo produzione/consumo s’inceppa? Buttiamoci sugli armamenti. La guerra è tornata di moda. Dall’orgia dei beni, dal piacere solo ammiccato, sostituto di desideri, alle armi come per punizione. Al bunga-bunga.

Bunga bunga, come spiega Wikipedia, è onomatopea di un linguaggio tribale maccheronico di finti selvaggi che così esprimevano meraviglia e ammirazione rispetto alle risorse prodigiose della nave da battaglia inglese che visitavano sotto mentite spoglie, come famiglia regale di un popolo africano. Il termine tambureggiante non è quello delle veglie eleganti, feste galanti di memoria rococò, è quello della danza macabra degli scheletri, è insomma quello della barzelletta. Chi comanda può far finta di lasciarci una scelta, ma sempre un po’ di bunga-bunga ci tocca.

Nicola Belcari

Condividi

Articoli dal Blog “Sorridendo” di Nicola Belcari

Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Siena

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Cronaca

Uomo ferito nello scoppio di un petardo

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare